Osmaniye Kadirli'de deprem | Kadirli 4.0 ile sallandı

Akdeniz Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Kadirli'de gece yarısı meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu.

Osmaniye Kadirli ilçesi geceyarısı 02.22'de 4.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yer kürenin 9.5 KM derinliğinde oluşan depremin merkez üssü Kadirli ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu Köyü olduğu bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Hacıhaliloğlu olan deprem, Kadirli, Sumbas, Kozan ve İmamoğlu'na bağlı yerleşim birimlerinde de hissedildi.

