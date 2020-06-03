Osmaniye Kadirli'de deprem | Kadirli 4.0 ile sallandı
Akdeniz Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Kadirli'de gece yarısı meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Hacıhaliloğlu olan deprem, Kadirli, Sumbas, Kozan ve İmamoğlu'na bağlı yerleşim birimlerinde de hissedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.06.03 02:25:51 38.5018 39.1660 3.1 -.- 1.8 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel 2020.06.03 02:22:39 38.4952 39.1680 3.3 -.- 1.2 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel 2020.06.03 02:22:27 38.4952 39.1682 2.5 -.- 2.7 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel 2020.06.03 02:22:12 37.3138 36.0218 9.5 -.- 4.0 4.0 HACIHALILOGLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2020.06.03 02:20:27 38.4988 39.1747 5.4 -.- 2.5 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel 2020.06.03 02:19:09 38.4890 39.1672 6.4 -.- 2.9 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel 2020.06.03 00:39:16 38.2665 42.8132 7.5 -.- 2.2 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel 2020.06.03 00:22:17 38.7305 39.6383 6.2 -.- 1.9 -.- EKINBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel 2020.06.03 00:15:07 38.4325 39.2553 9.1 -.- 0.7 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.06.02 23:14:54 36.3775 26.5192 109.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel