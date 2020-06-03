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Osmaniye Kadirli'de deprem | Kadirli 4.0 ile sallandı

Kadirli'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında kısa süreli korkuya neden oldu. Depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor.

03 Haziran 2020 Çarşamba 02:43
Osmaniye Kadirli'de deprem | Kadirli 4.0 ile sallandı

Osmaniye Kadirli'de deprem | Kadirli 4.0 ile sallandı

Akdeniz Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Kadirli'de gece yarısı meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu.

Osmaniye Kadirli ilçesi geceyarısı 02.22'de 4.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yer kürenin 9.5 KM derinliğinde oluşan depremin merkez üssü Kadirli ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu Köyü olduğu bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Hacıhaliloğlu olan deprem, Kadirli, Sumbas, Kozan ve İmamoğlu'na bağlı yerleşim birimlerinde de hissedildi. 
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.06.03 02:25:51  38.5018   39.1660        3.1      -.-  1.8  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel
2020.06.03 02:22:39  38.4952   39.1680        3.3      -.-  1.2  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel
2020.06.03 02:22:27  38.4952   39.1682        2.5      -.-  2.7  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel
2020.06.03 02:22:12  37.3138   36.0218        9.5      -.-  4.0  4.0   HACIHALILOGLU-KADIRLI (OSMANIYE)                  İlksel
2020.06.03 02:20:27  38.4988   39.1747        5.4      -.-  2.5  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel
2020.06.03 02:19:09  38.4890   39.1672        6.4      -.-  2.9  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel
2020.06.03 00:39:16  38.2665   42.8132        7.5      -.-  2.2  -.-   TORELI-GEVAS (VAN)                                İlksel
2020.06.03 00:22:17  38.7305   39.6383        6.2      -.-  1.9  -.-   EKINBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)                      İlksel
2020.06.03 00:15:07  38.4325   39.2553        9.1      -.-  0.7  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.06.02 23:14:54  36.3775   26.5192      109.8      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
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