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Osmaniye | Yolsuzluk haberi yapan muhabirin evini polis bastı

İddialar doğruysa durum oldukça vahim. Osmaniye'de gazeteci Hasan Tolga Balcılar'ın evi polis ekipleri tarafından basılarak kendisine şiddet uygulandı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:18
Osmaniye | Yolsuzluk haberi yapan muhabirin evini polis bastı

Osmaniye | Yolsuzluk haberi yapan muhabirin evini polis bastı



Türkiye'de yerel gazete ve gazetecilere yönelik baskı adeta polis şiddetine dönde. Medyakoridoru.com haberine göre, Osmaniye'de belediyedeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili haber yapan Hasan Tolga Balcılar'ın evi polis ekipleri tarafından tam 3 kez arandı. İddiaya göre Osmaniye Belediyesi'yle ilgili haberlerinin ardından polisler tarafından basılan gazeteci Balcılar, kötü muameleye maruz kaldığını ve darp edildiğini söyledi.


Osmaniye'de yerel gazeteci Hasan Tolga Balcılar, Twitter'dan paylaştığı video ile usulsüzlük haberi yaptığı gerekçesiyle polisler tarafından darp edildiğini duyurdu. Balcılar, polis şiddetinin İl Emniyet Müdürü'nün talimatıyla gerçekleştiğini iddia ediyor...
Osmaniye'de yerel gazetecilik yapan Hasan Tolga Balcılar, sosyal medyada paylaştığı video ile Osmaniye Belediyesi'yle ilgili usulsüzlük haberleri yaptığı gerekçesiyle, İl Emniyet Müdürü'nün talimatıyla polisler tarafından evinin basıldığını ve polislerin kendisini darp ederek tutuklamaya çalıştıklarını öne sürdü.

Medyakoridoru.com editörünün ulaştığı Balcılar, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Osmaniye Belediyesi ve bağlantıları ile ilgili yaptığım haberler nedeniyle tehdit ediliyordum. Gazeteci olarak usulsüz ihaleleri ispatlamıştım. Bunları haber yapınca, bu şahıslar önce para teklif ettiler. Kabul etmeyince de tehditler almaya başladım. 
Bir süre sonra, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın, İl Emniyet Müdürü ile görüşmesiyle tarafıma emniyet tarafından operasyonlar düzenlenmeye başladı. Evim 3 kez arandı. "Terör suçlusu ihbarı aldık" diyerek aradılar. Eşime, kızıma ve bana kötü davrandılar. Beni tutuklama kararı olmamasına rağmen tutuklamaya kalktılar. Osmaniye çok kötü durumda. Yerel gazeteciler olarak sürekli tehdit ediliyoruz. FOX Haber'in yerel muhabiri bile korktuğu için usulsüzlükleri haber yapamıyor"
 

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:32
Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeGazeteciye Saldırı
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