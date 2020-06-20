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Osmanlı Göç Yolu turizme kazandırılıyor

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki pek çok şehirde sayıları her geçen gün artan ekoturizm rotasına bir yenisini daha ekliyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi 17:55
Osmanlı Göç Yolu turizme kazandırılıyor

Osmanlı Göç Yolu turizme kazandırılıyor

Pandemi sürecinin getirdiği sıkıntılı süreçlerden vatandaşları bir nebze olsun uzaklaştırmak, çevreye saygı, tarihe ve kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla oluşturulan Kütahya’daki Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi, 86 kilometrelik bir hat üstünde eşsiz bir tarih ve saklı kalmış orman güzellikleri sunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü, ekoturizm proje ve uygulamalarıyla doğal alanların kullanılması, doğal güzelliklerden ve kırsal yoğunluğu olan alanlardan vatandaşların faydalanılması için çalışmaya devam ediyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve “Devlet Ana" diye tanınan "Hayme Ana"nın Çarşamba köyündeki kabri başında başlayarak Domaniç’ten Söğüt’e giden 86 kilometrelik tarihi göç yolunun, Lidya ve Frigya yolu gibi Türkiye'ye kazandırılması için çalışmalara başlandı.

Osmanlı’nın ayak izlerinden geçmişe yolculuk

Geçmişte Kayı Boyu'nun her yıl Domaniç'ten Söğüt'e yaptığı göç ve Osmanlı'nın ayak izlerinin bulunduğu güzergah üzerinde oluşturulan Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi, Hayme Ana Türbesi, Ebe Çamlığı, Mızık Çamı Tabiat Anıtı, Karagöl ve Kızılsaray Yaylası, Ilıcaksu Tarihi Kavak Ağacı, Tarihi Bercin Kule ve Evinin yanı sıra, Domaniç’ in eşsiz doğasını ve saklı kalmış orman güzelliklerini görme fırsatı sunuyor.

Yöreye katkı sunuluyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından güzergah boyunca yürüyüş ve bisiklet parkurlarının planlandığı Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Proje alanına, profesyonel gurupların yanı sıra, vatandaşların da hoşça vakit geçirebileceği için dinlenme alanları ile bilgilendirme pano ve levhaları yerleştirilmeye başlandı. Bununla birlikte, proje kapsamında bölgenin doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri hakkındaki bilgilerin, bölgeyi ziyaret edenlere daha iyi aktarılabilmesi için yöreden seçilecek gönüllülere alan kılavuzluğu eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak konunun profesyonelleri tarafından verilecek.

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