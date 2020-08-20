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Otobüste maske takmayan kadından ilginç savunma

Sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kurallarını hiçe sayarak vatandaşların hayatını riske atanların duyarsızlığı görenleri çileden çıkarıyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:34
Otobüste maske takmayan kadından ilginç savunma

Otobüste maske takmayan kadından ilginç savunma


Türkiye koronavirüsün ülümcül tehlikesine karşı yoğun bir mücadele verirken, alınan önlemleri hiçe sayan vatanrdaşların duyarsızlığı görenleri hayrete düşürüyor. Kendi sağlığı ile birlikte çevresindekilerin de hayatını riske atan vatandaşların savunmaları ise akıllara durgunluk verecek cinsten. Kocaeli´nin Kandıra ilçesinde belediye otobüsünde maske takmayan bir kadın diğer yolcular tarafından uyarıldı. Maske takmayan kadın kendisini, "Doktorum takma dedi" diyerek savundu.


Olay Kandıra'dan İzmit'e gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait 800CK hat numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki bir kadın yolcu, maskesini takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarıldı. Yolculardan büyük tepki alan kadın, kendisini "Benim canım tartışmak istemiyor, benim doktorum takma dedi" sözleriyle savundu.


Yolcuların dakikalar boyunca uyardığı kadın, çenesinin altında bulunan maskeyi göstererek, "Ben sağlıktan anlayan bir insanım. Binmeyin o zaman, gelmeyin. Nefes alamıyorum. Yüzümde duruyor. Tam buramda duruyor. Ben zaten ölmek istemiyorum. Binmeyin o zaman otobüse, gelmeyin" dedi. Diğer yolcuların yoğun tepkilerine dayanamayan kadın maskesini yüzüne taktı.


 

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Anahtar Kelimeler:
Maske TakmamaMaskeSosyal Mesafe
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