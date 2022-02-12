Otogar yeni buluşma noktası olacak

Çağı yakalayan yeni mekanlarıyla sosyal hayatın da merkezi haline gelen Otogar; İBB'nin yönetiminde çok kimlikli, çok canlı ve çok renkli oldu. İnşa aşamasındaki yeni alanda ise evsizler ağırlanacak.

Eylül 2019’da bir çöküntü ve korku alanı olarak devralınan Büyük İstanbul Otogarı, 2,5 yıllık süreçte yeniden bir ulaşım ve cazibe merkezine dönüştürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işe alt katlardaki bakımsız ve amacı dışında kullanılan alanlardan başladı.

Metruk ve tehlike saçan binalar boşaltıldı, yıkıldı ve temizlendi. Bütün asfalt alanlar yenilendi. Tüm ortak alanlara kamera ve aydınlatma sistemleri takıldı, tamir ve bakım çalışmaları tamamlandı. Temizlik ve güvenlik personeli istihdam edilerek; hijyenik, güvenli ve huzur dolu bir tesis oluşturuldu. Otopark alanları ve taksi durakları da İBB tarafından işletilerek, vatandaşlar ile taksici esnafının mağduriyetleri giderildi.

KAPTAN KÖŞKÜ’NDE ŞOFÖRLERE ÖZEL HİZMET

Hizmete açılan “Kaptan Köşkü’nde, uzun yol yapan otobüs şoförleri ve muavinlerine dinlenme, banyo, üniforma yıkama, yeme içme ve sosyalleşme imkanı sunuluyor.

SOSYALLEŞME MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Otogarda; kütüphane, konferans salonu, spor merkezi, tiyatro, sanat atölyesi, oyun alanı, gençlik merkezi ve performans stüdyosu gibi her kesimden İstanbulluyu buluşturacak sosyalleşme mekanları üretildi.

Tesiste; canlı müzik performansları gerçekleştirilip resim sergileri açılmaya, konferanslar ve eğitimler verilmeye, tiyatrolar oynanmaya başlandı. Dolmabahçe Saat Kulesi isimli alanda bilgisayar eğitim salonu, sanat atölyeleri, kütüphane ve dersliklerin yanı sıra tiyatro sahnesi ve oyun alanları yapıldı.

GENÇLIK OFISI AÇILDI

Otogarın en beğenilen noktalarından biri de “İBB Gençlik Ofisi” oldu. Burada 15-29 yaş arası gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve istihdamlarına yönelik kurs ve seminer programları düzenlenmeye başladı. Ofiste İstanbul’a gelen gençlere de ulaşım, konaklama, yeme-içme ve kültürel geziler gibi rehberlik hizmeti de sağlanıyor.

HASAN ALİ YÜCEL SAHNESİ PERDESİNİ AÇTI

Yeni açılan ve ücretsiz hizmet veren Hasan Ali Yücel Sahnesi'nde ilk tiyatro oyunu seyircilerle buluştu. Tiyatro oyuncuları arasında esnaf da yer aldı.

KÜTÜPHANE AÇILIŞA HAZIR

Otogardaki sosyal dönüşüm doğrultusunda faaliyete geçirilmeye hazır hale getirilen diğer sosyal alan ise Evliya Çelebi Kütüphanesi olacak. Kısa bir süre içerisinde hizmete açılacak bu kütüphane, sefer saatlerini bekleyen yolcuların kaliteli ve keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. Vatandaşlar diledikleri zaman Evliya Çelebi Kütüphanesi’ni ziyaret edip, panel ve söyleşilere katılabilecek.

Büyük İstanbul Otogarı’nda Amatör Müzisyenler Müzik ve Performans Stüdyosu ile Spor Salonunun hizmete girmesi için de çalışmalarda son aşamaya gelindi.

FAHRETTİN BEŞLİ: “OTOGAR ARTIK DAHA HUZURLU, CANLI VE RENKLİ”

Büyük İstanbul Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin Beşli, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun kendilerinden güvenli, temiz, çok renkli ve çok kimlikli bir tesis ortaya çıkarılmasını istediğini belirterek, bu hedefler doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Beşli, yeni projeler hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Burası 290 bin metrekarelik devasa bir tesis. İnsanların şehirler arası yolculuk, karşılama ve uğurlama amaçları dışında da Otogara gelmesi için çalışıyoruz. Yolcular ve şoförler ve esnaf yaptığımız tüm bu çalışmalardan tüm bu çalışmalardan çok memnun. Otogar artık güvenli, huzurlu, canlı, renkli bir yer. Yolculuk yapacak vatandaşlarımız daha erken gelip birçoğu ücretsiz olan hizmet ve etkinliklerimizle hoşça vakit geçirebilirler.”

EVSİZLERE ÖZEL KONAK

Fahrettin Beşli, Otogar sınırları içindeki Cumhuriyet Camii’nin altında, geceyi burada geçirmek zorunda kalan veya barınmaya çalışan tanrı misafirleri için bir sosyal hizmet konağı yapmaya başladıklarını da açıkladı. İnşaat çalışmaları süren mekanda kalan vatandaşların barınma, yeme içme, banyo, elbise gibi ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Beşli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımıza ihtiyaç olduğu sürece burada konaklama imkanı sunacağız. İlk fırsatta da gitmek istedikleri yerlere uğurlayacağız. Bu binada, şehrimizin ve ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan bağımlılıklar için bağımlılıkla mücadele birimi de kuracağız. Tedavi konusunda kararlı olanlara destek vereceğiz.

OTOBÜS AKADEMİ OTOGARDA

Enstitü İstanbul İSMEK’in Otogarda Otobüs Akademi ismiyle yeni bir proje başlattığını vurgulayan Beşli, “Yolcu taşımacılığı sektörünün şoför, yardımcı şoför, hostes, banko görevlisi gibi çalışanlarına iletişim, yabancı dil gibi mesleki eğitimlerine yardımcı eğitimler vereceğiz. İşlerini daha bilinçli ve daha keyifli yapmalarını sağlayacağız. Benzer çalışmalar sürecek ve otogar geçmişini tamamen silerek yepyeni kimliğiyle anılmaya devam edecek” diye konuştu.