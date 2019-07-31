Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
102280
ALTIN
254.472
DOLAR
5.5260
STERLİN
6.7179
EURO
6.1589

Otomobilini satmak istedi, az daha canından oluyordu

Otomobil alıcısı gibi gelip bindiği aracı sahibini ölümüne sürekleyerek kaçan hırsız her yerde aranıyor..

Otomobilini satmak istedi, az daha canından oluyordu

Otomobil alıcısı gibi gelip bindiği aracı sahibini ölümüne sürekleyerek kaçan hırsız her yerde aranıyor..

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:54
Otomobilini satmak istedi, az daha canından oluyordu

Otomobilini satmak istedi, az daha canından oluyordu



Karısına hediye otomobil almak istediğini söyleyerek öğretmeni tuzağa düşüren hırsız, genç adamı yolda sürükleyerek ölümün eşiğine getirdi.
Bursa’da otomobil hırsızı, alıcı gibi davranarak, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde öğretmenlik yapan Emre Ertürk (29),tatilde Bursa’ya geldi. 6 aylık çocuğunun doğmasıyla birlikte kullandığı otomobil küçük gelen Ertürk, aracını değiştirmeye karar verdi.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARDI

Otomobilini internet üzerinden 55 bin 750 TL’ye satılığa çıkartan Ertürk, müşteri çıkmasının ardından aracı göstermek için buluştu. Buluşmada aracı deneyeceğini söyleyen şüpheli, otomobille birkaç tur attıktan sonra aracı ekspertize göstermek istediğini belirtti. Bu esnada aracı durduran şahıs, Ertürk’ün kullanmasını istedi.

Ertürk’ün adımını dışarıya atmasıyla birlikte hırsızlık zanlısı gaza bastı. Aracının çalınacağını anlayan otomobil sahibi, aracın camına tutunarak, onu durdurmak istedi. Uzun süre aracın camında sürüklenen Ertürk, gücünü kaybedince yere düşüp yaralandı. 155 polis ihbar hattını arayarak, yardım isteyen talihsiz öğretmen polise verdiği ifade sonrası hastaneye giderek tedavi oldu.


"EŞİME ALACAĞIM" DEDİ

Hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını dile getiren Ertürk, “Yaz tatili için Bursa’ya geldik. 6 aylık bir kızım var. Araba küçük geldiği için değiştirmek istedik. Biraz daha büyük bir araba alacaktık. Aracımı 55 bin 750 TL’ye internet üzerinden satılığa çıkarttım. 54 bin TL’ye satış konusunda anlaştık. Çekirge tarafından geldiğini ve eşine araba alacağını ifade etti. 

EKSPERTİZE GÖTÜRELİM DEMİŞ

Buluştuktan sonra aracı inceledi. Fiyatta anlaştıktan sonra test sürüşü yaptık. Ardından aracı ekspertize gösterelim dedi. Yolda giderken aracı durdurdu. Bana "sen kullan" dedi. Kapıyı açtı, iner gibi yaptı. Ben de kapıyı açıp, bir ayağımı yere indirdim. O sırada aracın gazına bastı. Cam açık olduğu için bende atıldım oraya. Araç hareket halindeyken camda biraz sürüklendim. Ben asfaltta yere düştüm. O kişi İzmir yönüne devam etti. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Aracın satışını vermemiştim. Daha sonra polisi aradım. İfade verdim ve Uludağ Üniversitesi’ne giderek rapor aldım” dedi.

İstanbul polisi göz açırmadı, otomobil hırsızları tatile çıktı
İstanbul polisi göz açırmadı, otomobil hırsızları tatile çıktı
Düğüne giden araçtan adeta cephanelik çıttı
Düğüne giden araçtan adeta cephanelik çıttı
Savcı anne, hakim babanın maganda oğluna 32 yıl hapis cezası isteniyor
Savcı anne, hakim babanın maganda oğluna 32 yıl hapis cezası isteniyor
Ayı otomobil kaçırdı, kaza yaptı şehir karıştı
Ayı otomobil kaçırdı, kaza yaptı şehir karıştı
5 bin liralık araca 7 bin TL drift cezası
5 bin liralık araca 7 bin TL drift cezası
Mahmut'un yerine Cihan'ın arabasını yakmış
Mahmut'un yerine Cihan'ın arabasını yakmış
Kırmızı ışıkta geçti, 120 km ile kamyonun altına girdi
Kırmızı ışıkta geçti, 120 km ile kamyonun altına girdi
Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferOtomobil HırsızıDoğubeyazıtBursa-İzmir KarayoluSon Dakika Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En etkili evlilik teklifi nerede yapılır?
En etkili evlilik teklifi nerede yapılır?
'Suriyeli sorunu kendi içimizde kalsın' talimatı
'Suriyeli sorunu kendi içimizde kalsın' talimatı
Baklavacı maganda kardeşler tahliye edildi
Baklavacı maganda kardeşler tahliye edildi
Yasak aşk cinayetini mahkemede itiraf çözdü
Yasak aşk cinayetini mahkemede itiraf çözdü
İmamoğlu'ndan yerli metrobüs çıkışı
İmamoğlu'ndan yerli metrobüs çıkışı
Erbil Suikastin'de ABD parmağı| Barzani yönetiminden çok önemli hamle
Erbil Suikastin'de ABD parmağı| Barzani yönetiminden çok önemli hamle
Vedat Milör'ü denize iten restorana tepkiler yağıyor
Vedat Milör'ü denize iten restorana tepkiler yağıyor
Cami müezzini, AVM kabininde çıplak görüntü çekerken yakalandı
Cami müezzini, AVM kabininde çıplak görüntü çekerken yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort