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Otoyol'da makas attı, araçları ölüme sürükledi

Şile otoyolunda bir otomobili sıkıştırmaya çalışan sürücü aracının hakimiyetini kaybetti. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü, yol savaş alanına döndü.

13 Mayıs 2021 Perşembe 21:36
Otoyol'da makas attı, araçları ölüme sürükledi

Otoyol'da makas attı, araçları ölüme sürükledi


İstanbu Şile otoyolunda bir sürücü başka bir otomobili sıkıştırmaya kalktı. O esnada otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı daha sonra takla attı. Kazada 3 kişi ölümden döndü.


Akıllara durgunluk veren kaza, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Çekmeköy Şile Otoyolu Şile istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Wolkswagen araç sürücüsü, önünde seyir halinde olan başka bir sürücüyü sıkıştırdığı esnada bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kaza sonrası araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 3 yaralı çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.


Kaza esnasında olay yerinden geçen Aykut Fidan, “Biz olay esnasında kardeşimle motosiklet ile olay yerinden geçiyorduk. 10 metre ilerledik büyük bir ses duyduk. Arkama döndüğümde ortalık bu haldeydi. Aracın içerisinde 2 kardeş yaralanmıştı. Sağlık ekipleri hemen alıp götürdü. Araçlardan biri diğerini sıkıştırmış. Bariyerlerden sonra takla atmış. Zaten bu yolda sürekli olarak kazalar oluyor” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MakasŞileTrafikKaza
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