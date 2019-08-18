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Oyuncak ayı ile katliam saldırısı düzenleyecekti

ABD'nin silah, bomba ve mühimmat desteği verdiği Suriyeli PKK üyesi terörist Türkiye'la katliam yapmaya gelmiş..

Oyuncak ayı ile katliam saldırısı düzenleyecekti

ABD'nin silah, bomba ve mühimmat desteği verdiği Suriyeli PKK üyesi terörist Türkiye'la katliam yapmaya gelmiş..

18 Ağustos 2019 Pazar 16:29
Oyuncak ayı ile katliam saldırısı düzenleyecekti

Oyuncak ayı ile katliam saldırısı düzenleyecekti


Aracına oyunca ayı içinde gizlemniş patlayıcı madde ile yakalanan Suriyeli'nin PKK üyesi terörist olduğu belirlendi. Suriye'de ABD tarafından açıkça desteklenen terör örgütü, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenlemek için şeytani planları devreye koydu. TSK sınır ötesi operasyonunu engellemek, kamuoyunda infial yaratacak katliamlar düzenlemek Suriye'deki kamplarda bombalı saldırı eğitimi alan Mahmut Ahmet sahte kimlikli şahıs, önemli itiraflarda bulundu.


Konya'nın Ereğli ilçesinde, 1'i çocuk, 2'si kadın 8 Suriye uyruklunun içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş bulunan 500 gram patlayıcının YPG/PKK'lılar tarafından ülkeye eylem amaçlı gönderildiği tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve üzerinde 'Mahmud Ahmet' adına çıkarılan geçici koruma kimlik belgesi bulunan teröristin, Halaf Casım Hasan (20) olduğu belirlendi. Hasan, örgütün kendisine gösterdiği yerin tuvaletine bilyeyle güçlendirilmiş ve cep telefonuyla uzaktan kumanda edilebilen bombayı koyacağını ve bombayı cep telefonu bağlantısıyla patlatacağını itiraf etti

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında, Ereğli- Konya yolundaki dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İnad'ın (33) kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Adana'dan Konya'ya giden ve içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin olduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenen 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba uzmanı ekiplerince incelemeye alındı.

Sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El Mutıh (29),Selmen El Mutıh (18),Esma El İnad (20),Zekiye El Nevay (59),Abdulrezzak El Hamdu (22) ve Mahmud Ahmet (22) gözaltına alındı. Yanlarında Melek El Hamdu (2) adlı çocuğun da bulunduğu şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçmeyi planladıkları belirtildi. Şüpheliler, Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek, sorguya alındı.

2 AY ÖNCE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Üzerinde 'Mahmud Ahmet' adına çıkarılan geçici koruma kimlik belgesi bulunan teröristin gerçek adının, Halaf Casım Hasan olduğu ortaya çıktı. Sorgusunda, 2 ay önce örgüte katıldığını itiraf eden teröristin, Ayn el-Arab'daki eğitim kampında YPG/PKK'lı teröristler tarafından eğitildiğini, bomba ve çeşitli makineli silahları kullanma eğitimi aldığını söyledi. Örgütün, geçici koruma kimlik belgesi çıkarttığı teröristi Suriyeli aile içinde gizleyerek, Türkiye'ye gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin aile görünümü vererek, polisin kendilerini aramayacağını düşündükleri de belirlendi.

BOMBAYI BAĞLAYIP, TUVALETE BIRAKACAKMIŞ

Sorgusunda, örgütün kendisine eylem yapacağı yerin bilgisayar üzerinden fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen terörist Halaf Casım Hasan, "2 ay önce örgüte katıldım. YPG/PKK, bölgede yaşayan Suriyeli Arapları 'zorunlu askerlik hizmeti' adı altında zorla silah altına alıyordu. YPG'liler bana eylem yaptığım taktirde bu askerlik görevinden muaf tutulacağımı söyledi. Beni bununla ikna ettiler. YPG'li yöneticiler bana eylem yapacağım yerin fotoğraflarını gösterdi. Oyuncak ayı içine gizlenmiş ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebilen bombayı da verdiler. Ben kampta 15 gün boyunca bomba eğitimi aldım. Eylem yapılacak yere gittiğimde bombanın kablolarını bağlayıp tuvalete bırakacaktım. Eylemden sonra da Suriye'ye dönmeyi planlıyordum. Üzerimde yakalanan dolar ve Türk paralarını da YPG/PKK'lılar tarafından bana verildi" dedi.

Terörist Halaf Casım Hasan'ın kendisi ile irtibat kuran ve eğitim veren YPG'li teröristlerin isimlerini de deşifre ettiği öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncak AyıKonyaEreğliSuriyeli TeröristPKKYPG
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