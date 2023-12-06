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Özak Tekstil işçilerine jandarmadan coplu biber gazlı müdahale

Şanlıurfa'da kurulu Özak Tekstil fabrikasında çalışan işçilerin direnişi devam ederken, 10. günde jandarma grevdeki işçilere biber gazı ve jopla müdahale etti

06 Aralık 2023 Çarşamba 11:24
Özak Tekstil işçilerine jandarmadan coplu biber gazlı müdahale






Özak Tekstil işçilerine jandarmadan coplu biber gazlı müdahale


Fabrika çalışanları arasında iş verenin istemediği sendikaya üye olan işçilerin atıldığı Şanlıurfa Özak Tekstil'de patronun imdadına güvenlik güçleri yetişti. 10 gündür haklarını almak için direnen Özak Tekstil işçileri, patronun zam yapma yerine jandarma yeniden müdahale etti. Aralarında BİRTEK-SEN yöneticilerinin de olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da fabrika önündeki direnişlerini 10 gündür sürdüren Özak Tekstil işçilerine jandarma bu sabah bir kez daha müdahale etti.

İşçiler,vardiyadaki işçilerin içeri alınmasını engellemeye çalışırken jandarma coplarla işçileri  Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) yöneticilerini darbetti, biber gazı kullandı.

Yaşananlar, sendikanın sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu: 

"Bu sabah Özak Tekstil önünde direnişe jandarmanın gazlı coplu müdahalesiyle başladık. Sendika Genel Başkanımız, iki sendika yöneticimiz ve 19 işçi toplam 22 kişi gözaltına alındı.  Özak işçileri mücadeleye devam ediyor. Saldırı sonrası fabrikada çalışan işçiler de aramıza katıldı."

"PATRONUN ÇIKARI HER TÜRLÜ YASADAN ÜSTÜN MÜ?"

Söz konusu anları Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da sosyal medya hesabından paylaştı. 

Karaca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

“Urfa'da Özak Tekstil işçileri bu sabah jandarmanın coplu biber gazlı saldırısına uğradı, aralarında @birlesiktekstil yöneticilerinin de olduğu 22 işçi gözaltında! Urfa'da bir barbarlık yaşanıyor. Urfa Özak patronunun derebeyliği mi? Patronun çıkarı her türlü yasadan, hak ve hukuktan üstün mü? İşçiler ve sendika yöneticileri derhal serbest bırakılsın!”

Anahtar Kelimeler:
Özak TekstilGrevJandarmaMüdahaleBİRTEKSEN
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