Özel Halk Otobüsleri seferlerini Elazığ için yapacak



İstanbul’da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü işletmecileri, ortak bir karar alarak Çarşamba günü elde edecekleri gelirin bir bölümünü Elazığ Valiliği’ne gönderme kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Trafik Müdürlüğü denetiminde çalışan Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), depremden etkilenen Elazığlıların yaralarını sarmalarına katkıda bulunmak için karar aldı.İstanbul’da faaliyet gösteren Özulaş AŞ, Halk Ulaşım AŞ, Öztaş AŞ, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri AŞ ve Mavi Marmara Ulaşım AŞ’nin başkan ve yöneticileri bir araya gelerek, 29 Ocak Çarşamba günü elde edeceklerin gelirlerin bir bölümünü, depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek sağlamak için ayırmaya karar verdi.

HEDEF 200 BİN TL

24 Ocak saat 20.55’te gerçekleşen ve Elazığ ile Malatya’yı etkileyen deprem felaketi, tüm ülkemizi derinden yaralayan kayıplara neden oldu. Depremin ardından yaraları sarmada seferberliğe geçen Türkiye, dayanışmanın ve kenetlenmenin de güzel örneklerini sundu. İstanbul’da çalışan Özel Halk Otobüsleri de bu dayanışmaya katkı sunmak için Çarşamba günü elde edilecek gelirden oluşturulacak bütçeden 200 bin TL’yi ayırmayı hedefliyor. Toplanan paralar Elazığ Valiliği’ne gönderilecek. Depremzedeler için konteyner kent kurulmasına katkı sağlanacak.