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Özel harekat polis ekipleri Yunan sınırında 

Türk-Yunan sınırında göçmenlere insanlık dışı işkence yöntemleri uygulayan Yunanistan polisinin uygulamalarına dünya sessiz kalırken, Ankara güvenlik önlemlerini artırıyor.

07 Mart 2020 Cumartesi 08:57
Özel harekat polis ekipleri Yunan sınırında 

Özel harekat polis ekipleri Yunan sınırında 

Yunanistan'ın göçmenleri gaz bombası ve gerçek mermilerle engelleme çalışmaları sürerken, Türkiye sınır hattına 1000 özel harekat polisini göndermeye başladı. Ordu'da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne´ye geliyor.

Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan sınırına doğru akın etmeye devam ediyor. Edirne ve Muğla başta olmak üzere, sınır hattındaki göçmen yoğunluğu da artıyor. 

Yunanistan'ın göçmenleri gaz bombası ve gerçek mermilerle engelleme çalışmaları sürerken de, Türkiye önemli bir karara imza attı. Alınan kararla, 1000 özel harekat polisinin sınır bölgelerine gönderileceği belirtildi. 

Edinilen bilgilere göre, Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin sınıra doğru sevkiyatı da başladı. Ordu'da görevli 40 Özel Harekat polisi de, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne'ye gitti.


 

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