Özel hastaneler hasta seçmeye başladı, karantina hastanesi sayısı 101'e çıktı



Dünyayı saran ve binlerce can alan koronavirüs konusunda Türkiye genelinde 101 sağlık kurumu karantina hastanesi olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından haftalardır sürdürülen önlem ve muhtemel bir riske karşı alınan önlemler en üst düzeye çıkarıldı. Dün okulların 3 hafta süreyle tatil edilme kararının ardından, büyük şehirlerde bazı özel hastanelerin gribal hastalıklarla ilgili şikayetleri geri çevirdiği iddia edildi. Habertürk'te bugün Demet Demirkır imzası ile yayınlanan haberde önemli bilgiler yer aldı. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde çeşitli tedbirler alınırken, bazı özel hastanelerin grip belirtisi gösteren kişileri tedavi etmedikleri belirtildi.

O HASTALAR HASTANE KAPISINDAN GERİ ÇEVRİLİYOR

İddialara göre; Türkiye’nin önde gelen bazı özel sağlık kuruluşları, halsizlik, ateş gibi grip belirtisi gösteren hiçkimseyi tedavi etmiyor. Özel hastaneler, koronavirüs riski altında olduğunu düşündürecek bir öyküsü olmasa da bu belirtilere sahip hastaları Sağlık Bakanlığı’nın başlangıçta 25 olarak belirlediği ancak daha sonra bu sayıyı 101’e çıkardığı karantina hastanelerine yönlendiriyor.

“KİMSENİN BÖYLE BİR HAKKI YOK”

BAKANLIK’TAN GİDEN BİR TALİMAT YOK

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, özel hastanelerin hasta seçme veya hasta tedavi etmeme gibi bir hakkı olabilir mi sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır, kimsenin böyle bir hakkı yok. İnanmakta zorlanırım hekimliğin etiğiyle bağdaşmaz. Eğer böyleyse münferit bir durum olmalı. Yapan da suç işlemiş olur. Ancak koronavirüs infeksiyonunu düşünüyor ve hastanede sağlıklı izolasyon ortamı yoksa kamunun belirlediği hastanelere (Haseki EAH, Sadi Konuk EAH, Kartal EAH, İstanbul EAH, vb.) gönderebilir. Kesin teşhis kamu tarafından doğrulanır.”

Öte yandan özel hastanelere, Sağlık Bakanlığı tarafından grip belirtileri gösteren kişilere müdahele edilmemesi gerektiğini içeren gönderilmiş bir talimat yok.

KARANTİNA HASTANELERİNİN SAYISI 101’E ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde karantina için önce 25 hastane belirlendiğini, devamında bu sayının 101'e çıkartıldığını söyledi.