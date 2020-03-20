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Özel hastanelere koronovirüs talimatı | Kapıdan geri çevirmek yok

Türkiye koronavirüs ile mücadale ederken, bazı özel hastanelerin öksüren ve ateşli olarak acile gelen vatandaşları geri çevirmesi Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

20 Mart 2020 Cuma 21:55
Özel hastanelere koronovirüs talimatı | Kapıdan geri çevirmek yok

Özel hastanelere koronovirüs talimatı | Kapıdan geri çevirmek yok



Sağlık Bakanlığı bazı özel hastanelerin koronovirüs şüphesi taşıyan vatandaşları kapıdan geri çevirdiği iddiaları üzerine bir genelge yayınlayarak tüm özel ve vakıf hastanelerini uyardı. 

12 MADDELİK GENELGE

Sağlık Bakanlığı, tüm hastanelere yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) genelgesi gönderdi. Genelgede; 'Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, Kovid-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur' denildi.


Bakanlık tarafından yayımlanan 12 maddelik genelgede; hangi hastanelerin 'pandemi hastanesi' olarak nitelendirileceği ve hastane yönetimlerinin alması gereken önlemler anlatıldı. Genelgenin 2. Maddesinde 'Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. Seviyede erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi olarak kabul edilir. Pandemi hastanelerinde, Kovid-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve bakımlarda izleneceği belirlenmelidir' ifadesi kullanıldı.

Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise 2. Basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerin de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilmesi gerektiği belirtildi.

PANDEMİ İÇİN KLİNİK VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BELİRLENMELİ 

Genelgenin 4. Maddesinde de; 'Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakil klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir' denildi.

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Anahtar Kelimeler:
özel HastanelerKoronavirüsKoronaCOVID19
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