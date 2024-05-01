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Özgür Özel, AYM kararını hatırlattı | Taksim özgür olsun!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İçişleri Bakanlığı'nın Taksim Meydanı yasağı, vatandaşları yollarda perişan ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel AYM karanını hatırlattı.

01 Mayıs 2024 Çarşamba 11:11
Özgür Özel, AYM kararını hatırlattı | Taksim özgür olsun!






Özgür Özel, AYM kararını hatırlattı | Taksim özgür olsun!


İstanbullu'nun her yıl yaşadığı 1 Mayıs Çilesi, bugün katmerlenerek tekrar etti. Halkın Taksim Meydanı'na erişimini tamamen kapatan İstanbul Polisi, şehrin değişik noktalarında toplanan gruplara müdahale etti. Bu arada görevini yapan gazeteciler için 'Basını süpürün, süpürün basını' talimatını veren emniyet yetkilisine ise tepki yağdı. Saraçhane önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de konuştu. Özel "Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. 

1 Mayıs kutlamaları için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Saraçhane’ye geldi.

Yürüyüşün önündeki engelin kaldırılması için polis amiriyle görüşme yapan Özgür Özel, taleplerinin emniyet tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

Yürüyüş öncesi açıklama yapan Özel, “Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birileri Taksim'i kendi egemenliğinde görüyor” dedi. 

"HALKIN ÖNEMLİ BİR KAZANIMIDIR"

Özel, "Kaba kuvvetle sağlanan iktidar gitgide sona yaklaşan iktidardır. Özgürlükleri gözettiğimizde demokratik bir ülke oluruz. Taksim'e doğru hareket ediyor olması bu halkın önemli bir kazanımdır. Umarım polisin müdahale etmediği yaralanmaların olmadığı bir gün olur. Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İçişleri Bakanımız güvenlik önlemlerini gerekçe sundu ne yazık ki. Siz polisle Taksim'i koruyorsanız sizin egemenliğiniz polis egemenliğine bağlıdır. Bu vakitten sonra da içişleri Bakanı ile bir şey konuşmaya gerek yok" açıklaması yaptı.

İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Son 5 yıldır Saraçhane, hak arama noktasına dönüştü. Saraçhane'deki hak arama mücadelelerinin sonu başarıyla sonuçlandı. Bu hak arama mücadelesi sonuca ulaşacak. Bu süreci umarım iyi izlerler. Böyle bir bayramı yok sayan anlayıştan umarım vazgeçerler."

"HEDEF TAKSİM MEYDANI'DIR"

CHP lideri Özgür Özel ikinci bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bu legal örgütler, sendikalar ne söylüyorlar ne yapıyorlarsa ona göre davranılacak. Ama Saraçhane'ki bu iradenin kendisi de çok önemli bir kazanımdır. Taksim özgürleşene kadar bu mücadele sürecektir. Hedef Taksim Meydanıdır, çünkü 1 Mayısın sembolü Taksim Meydanıdır. Geçen seneye kadar Taksim'i 2010'larda açıp bunu billboardlarda övünç meselesi yapanlar şimdi bir utancı yaşatıyorlar. Anayasa diyorsa ki AYM kararı herkes için bağlayıcıdır, meydan o halde emekçilerindir.

"POLİSE SESLENİYORUM"

Buna rağmen yasaklanırsa, anayasa düzeni, devlet düzeni ortadan kalkar. O yüzden bu yanlışa itiraz ediyoruz. Polislerin de evlerinde bekleyen evlatları var. Kanunsuz eylemlerin sorumluluğu onlarda değil. Polise sesleniyorum; buradaki mekçiler sizin kardeşinizdir, ne teröristtire, ne marjinal yapılardır. Onları düşman görüp, terörist görüp, kanunsuz emirlerle onların yaralanmasına, zor durumda kalmasına sebebiyet vermeyin. Bayramınız kutlu olsun, bayramların bayram gibi kutlanacağı günler yakındır. Taksim bugün özgürleşmezse, yarın özgürleşir!

Kanunsuz emirlere uyup da buradaki emekçi kardeşlerinizin yaralanmasına, zor durumda kalmasına sebebiyet vermeyin!"

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