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Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu yemekte ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Lideri Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından bugün de Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

03 Mayıs 2024 Cuma 20:00
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu yemekte ziyaret etti






Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu yemekte ziyaret etti

CHP'nin halef- selef genel başkanları akşam yemeğinde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Saat 19.05’te başlayan görüşme, yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez yüzyüze bir araya gelen Özel ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme de gündeme geldi.  

CHP'den yapılan açıklamada, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak Erdoğan ile yapacağı görüşmenin çerçevesine dair bilgi verdiği, onların görüş ve önerilerini aldığı belirtilmişti. Özel, Erdoğan ile görüşmesinin ardından ilk yüzyüze görüşmeyi Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdi.


KILIÇDAROĞLU “MÜZAKERE EDİLMEZ, MÜCADELE EDİLİR” DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, Özel’in Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin “Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" ifadelerini kullanmıştı. Özel ise “Müzakere de eden, mücadele de eden bir siyaset için yola çıktık” yanıtı verdiği Kılıçdaroğlu’nu görüşmeden bir gece önce de arayarak önerilerini sormuştu.

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