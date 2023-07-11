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Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin efsane grubu MFÖ üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

11 Temmuz 2023 Salı 20:17
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Fuat Güner "Yeniden buluşmak için hoşçakal", Mazhar Alanson ise "Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" sözleriyle Özkan Uğur'a veda etti. Uğur'un oğlu Alişan Uğur da, "Nur içinde yat canımızın içi. Hep içimizde, yanımızda olacaksın" dedi. Törenin ardından Taksim Camii’nde cenaze namazı kılındı. Özkan Uğur'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

AKM'deki törene sanat ve siyaset dünyasının yanı sıra çok sayıda yurttaş da katıldı.

Özkan Uğur için hazırlanan videonun yayımlandığı sırasında salonda gözyaşları sel oldu. Uğur ile yıllarca birlikte çalışan ve birçok projeye imza atan komedyen Cem Yılmaz gözyaşlarına boğuldu.

"NEYE ELİ DEĞSE ALTIN GİBİ DEĞER KATARDI"

Törenin açılış konuşmasını yapan oyuncu Zafer Algöz, Özkan Uğur ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Müthiş bir başarı hikâyesi. Gelmiş olduğu yere, tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Müthiş bir mücevherdi Özkan abi. Neye eli değse, ona altın gibi değer katan çok büyük bir değerdi. Hepimizin başı sağolsun."

GÜNER VE ALANSON'DAN VEDA

MFÖ grubunun üyeleri Fuat Güner ile Mazhar Alanson, yol arkadaşları Özkan Uğur'a gözyaşları içinde veda etti. Fuat Güner "Herkes için çok önemli bir kayıp. Tam 52 yıllık dostum, iş ortağımız. Hiçbir söz acısını içimizden attıramaz. Yeniden buluşmak için hoşçakal" dedi.

Mazhar Alason da, gözyaşları içerisinde şu ifadeleri kullandı:

"Manevi kardeşimiz. Onunla özel dilimiz vardı, yeteneği konusunda başarısı tartışılmaz. Bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun, görüyorsun meğer Türkiye severmiş. Çaresiziz nasıl yapacağız, başka bir şey söylemek istemiyorum. Özkancığım ele güne yapayalnız böyle de olmaz ki. Böyle de bırakılmaz ki gözyaşlarımız bitti mi sandın. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık."

"HEP İÇİMİZDE, YANIMIZDA OLACAKSIN"

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur ise, şu sözlerle babasına veda etti:

"Hayatını hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. En zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, Özkanca egzersizlerini, kahkalarını esprilerini duyamayacak olmak daha doğrusu ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Babam hakkında di'li geçmiş zamanda konuşuyor olmak çok zor. Nur içinde yat canımızın içi. Hep içimizde, yanımızda olacaksın."

Güçlükle ayakta duran eşi Aysun Uğur ise, salondakileri Özkan Uğur için saygı duruşuna davet etti.

Özkan Uğur'un cenazesi, alkışlarla Taksim Camii'ne götürülüyor.

KANSERİ 3 KEZ YENMİŞTİ!

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçen aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybetmişti. 

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