PAEM sınavları için soruşturma başlatıldı

KPSS yerleştirme sınavlarının ardından şimdi de polislik sınavında ‘sorular aynı çıktı’ iddiası: İnceleme başlatıldı. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 7'nci dönem sınavındaki soruların daha önce bir yayının hazırlık kitabında yer aldığının ortaya çıkması CHP'yi harekete geçirdi. "KPSS’deki skandal PAEM-7’de de yaşanmış. Birebir aynı skandal!" diyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sınavın iptal edilmesi ve güvenlik sağlanana kadar kamuda yeni sınav açılmaması çağrısında bulundu.

KPSS’de sorular çalındı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ederken Polislik sınavında da benzer bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada 26 Haziran'da gerçekleştirilen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınav sorularının çalındığı iddia edildi. Anadolu Üniversitesi, iddia üzerine inceleme başlattı. Komisyon raporunun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na da iletildiği belirtilen açıklamada, “Sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbiri, birbiri ile aynı değildir” denildi.



Kamu Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ederken, 2022 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavı ile ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer alan soru benzerliği iddiaları tartışmaya sebep oldu. Anadolu Üniversitesi, 26 Haziran'da gerçekleştirilen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınav sorularının çalındığı iddiaları üzerine komisyon kurularak, inceleme yapıldığını açıkladı. Açıklamada, 2022 PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi (emniyet mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı'nın, daha önceden duyurulan mevzuatla belirlenmiş konu başlıkları çerçevesinde, adayların alan bilgisi ve ilgili mevzuata hakimiyet düzeylerini ölçmeyi amaçladığı bildirildi.

SORULAN SORULAR ÖN ELEME NİTELİĞİNDE

Bu sınavın ilgili alandaki temel bilgi düzeyini ölçme ve ön eleme niteliğinde olup, tek başına belirleyici olmadığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

“YAZILI SINAVLARIN DOĞASINDA VAR”

"Ön eleme yazılı sınavını geçen adaylar, Polis Akademisi tarafından mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulmaktadır. Temel bilgi düzeyini ölçen ön eleme yazılı sınav soruları, üniversitemiz ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında imzalanmış bulunan protokol çerçevesinde hazırlanmış ve sınav 26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Protokol uyarınca sınavda adaylara 100 soru sorulmuş olup sorular 'polis meslek mevzuatı (30 soru)', 'ceza muhakemesi hukuku (10 soru)', 'ceza hukuku (10 soru)', 'Anayasa hukuku (10 soru)', 'idare hukuku (10 soru)', 'insan hakları (10 soru)', 'Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (10 soru)', 'genel kültür (10 soru)' konu başlıklarını ihtiva etmiştir. Yukarıda verilen konu başlıkları, ilgili protokol ve mevzuat gereği önceden adaylara ve kamuoyuna açıklanmaktadır.

Sınavlara yönelik hazırlık kursu veren kurum ve kişiler bu konulara ilişkin çok sayıda deneme sorusu hazırlamakta ve farklı mecralarda bu soruları çözmektedirler. Hazırlık soruları büyük ölçüde geçmiş yıllarda sorulan soruların ve mevzuat hükümlerinin farklı biçimlerde ifade edilmesinden oluşmaktadır. Bu durum, tüm dünyada yapılan, bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan yazılı sınavların doğasında vardır. Bu nedenle, adayları farklı beceri ve yetenekler bakımından da değerlendirebilmek için yazılı sınavın yanı sıra mülakat ve farklı yetenek sınavları uygulanmaktadır."

BENZERLİK İDDİA EDİLEN SORULAR İNCELENDİ

Türkiye'de gerçekleşen sınavlara hazırlık mahiyetinde kurs veren, konu anlatımı, test ve deneme sınavı içeren yayınlar basan çok sayıda yayınevinin bulunduğu hatırlatan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahse konu sosyal medya platformunda Şubat 2022'de satışa çıkan özel bir kuruluşa ait deneme sorularını içeren kitaptaki bazı soruların, gerçek sınavda sorulan sorularla benzerlik içerdiği iddia edilerek ilgili özel kuruluşun yayınlarının reklamı yapılmaktadır. Soru benzerliği iddiasının üniversitemize ulaşması üzerine ivedilikle bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Benzer olduğu iddia edilen sorular, 5 kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuştur. Benzerlik iddia edilen sorular, sınav kapsamındaki en önemli konu başlıklarına dair sorular olup, mevzuat ve temel bilgiler üzerine kurulmuştur.

HİÇ BİR SORU BİREBİR AYNI DEĞİL

Gerçek manada, adayların bu önemli hususlardaki bilgilerini ölçmeye yöneliktir. Adayları sınavlara hazırlama amacıyla oluşturulan deneme sınavlarında da bu konularda sorular sorulabilmektedir. Sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbiri, birbiriyle aynı değildir. Sınav konu başlıklarının mevzuat ağırlıklı olduğu sınavlardaki sorularda, mevzuat metnine ait ifadeler kullanılmaktadır. Nitekim iddia sahibi de Twitter hesabında yaptığı son paylaşımda, çıkan soruların çoğunun daha önce farklı sınavlarda da çıkan soruların türevleri olduğunu, PAEM deneme kitaplarının çoğunda olabilecek kalıp sorular olduğunu belirterek, hiçbir sorunun birebir aynı olmadığı ifadesine yer vermiştir.”

Açıklamada, oluşturulan komisyonun, soru bazında incelemelerini de içeren raporunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına da ilettiği duyuruldu. Komisyonun ayrıca, önemli bir uzmanlık alanı olan, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olunmaksızın ileri sürülen benzerlik hatta alıntı iddialarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarıyla gerçekleştirdiği sınavlara ve kamu kurumlarına güveni sarsıcı algı oluşturma amacını taşıyabileceği kanaatinde olduğu kaydedilen açıklamada, "Hem Açıköğretim Sistemi hem de kamu kurum ve kuruluşlarının sınavlarını 40 yıldır başarıyla yürütmüş olan Anadolu Üniversitesi, bu konunun da ayrıntılı bir şekilde araştırılarak, hiçbir şüpheye yer vermeyecek biçimde aydınlatılması için iddia sahiplerine yönelik inceleme ve soruşturmaları başlatmış olup, bunların neticelerini ilgili kamu kurumları ve kamuoyu ile de paylaşacaktır." ifadeleri kullanıldı.