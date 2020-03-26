Pandemi döneminde İBB'den psikolojik destek
Covid-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan İstanbulluların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Psikolojik Danışmanlık Hattı” hizmete alındı.
İBB PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HATTI’NDAN VELİLER DE FAYDALANABİLECEK
Pandemi riski sebebiyle uzaktan eğitime geçilmesi dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ailelere, çocuklar için özel destek sağlayacak Psikolojik Danışmanlık Hattı’nı arayan velilere, alanında uzman psikologlar tarafından; aile içi iletişim, ev içinde eğitici faaliyetler ve aile içi sosyal aktiviteler gibi destekleyici programlar sunulacak.