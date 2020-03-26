Pandemi döneminde İBB'den psikolojik destek

Covid-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan İstanbulluların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Psikolojik Danışmanlık Hattı” hizmete alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Psikolojik Danışmanlık Hattı” haftanın 7 günü 08.00 ile 24.00 saatleri arasında 0 (212) 449 49 00 numarası üzerinden İstanbullulara hizmet verecek. Hattı arayan yurttaşlar pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabilecekler.

İBB PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HATTI’NDAN VELİLER DE FAYDALANABİLECEK



Pandemi riski sebebiyle uzaktan eğitime geçilmesi dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ailelere, çocuklar için özel destek sağlayacak Psikolojik Danışmanlık Hattı’nı arayan velilere, alanında uzman psikologlar tarafından; aile içi iletişim, ev içinde eğitici faaliyetler ve aile içi sosyal aktiviteler gibi destekleyici programlar sunulacak.