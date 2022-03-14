Paralı tünelde, cenaze aracı skandalı | Deli Dumrul geri döndü



Vatandaşın vergileriyle, geçmediği köprünün, kullanmadığı otoyolun, hayatında görmediği havalimanın parasını peşin peşin alan müteahhitler, zor durumda olan yurttaşların cenaze nakline bile göz yummuyor. Ne kredi kartı, ne havale hiç bir ödeme sistemini kabul etmeyen Göcek Tüneli görevlileri, cenaze nakil aracını girişte bekletti.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Dalaman'da yaşayan bir ailenin Antalya’dan gelen cenazesinin, cenaze aracı şoförünün üzerinde nakit olmadığı gerekçesiyle Göcek Tüneli’nden geçirilmediğini söyledi.



CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla’nın Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan Göcek Tüneli’nde, Antalya’dan Dalaman’a gelen cenaze aracının şoförün üzerinde nakit olmadığı gerekçesiyle gişeden geçirilmediğini söyledi.

“KÖPRÜLERİ PARALI YAPAN ZİHNİYETE KARŞI ÇIKTIK”

“Vicdanlarımızı sızlatan bir olayı paylaşmak istiyorum” diyen CHP’li Girgin şöyle konuştu:

"Dalamanlı bir ailemizin Antalya’dan gelen cenazesi, şoförün üzerinde nakit bulunmadığı için Göcek Tüneli’nden geçirilmedi. Şoförün kredi kartı ile ödeme teklifi de kabul edilmedi ve Cenaze Dalaman’dan gelen başka bir nakil aracına aktarıldı. Vatandaşı müşteri olarak görmenin bütün değerlerimizi nasıl yok ettiğinin bir örneği değil mi bu? Bu toplum cenazeye saygı gösterir, böyle bildik, böyle yaşadık. Tünelleri, köprüleri paralı yapan zihniyete, sadece maddi açıdan değil; hayatlarımıza el koyan para her yere sızdığı, her yeri çürüttüğü için de karşı çıktık. Para hayatımıza hakarete dönüşüyor. Yazık! Çok yazık! Ailemize tekrar baş sağlığı diliyorum. Bu olayın peşini bırakmayacağız.

“CEBİNDE PARAN YOKSA ÖLMEK BİLE KABAHAT OLDU”

Yap işlet devret ile yapılan 900 metrelik tünel ile vatandaşı soyduruyorlar, hadi dirilere saygınız yok, ölüye bari saygınız olsun. AKP döneminde öyle bir hale geldik ki; Maalesef, cebinde paran yoksa ölmek bile kabahat oldu. Diriye saygınız yok, ey AKP iktidarı bari ölüye saygınız olsun. Duy bunları Sayın Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı.”

CHP’li Girgin, 960 metre olan Göcek Tüneli’nden geçişlerde 15 lira alındığını, 119 kilometre uzunluğundaki İzmir- Aydın Otoyolu’nda Selahattin Tüneli’nden 9 lira 50 kuruş alındığını söyledi.

“SOYGUN 2025’E KADAR SÜRECEK”

“CENAZENİN YETİŞMESİ GEREKİYORDU”

Girgin, “TBMM’de bakanlık bütçe görüşmelerinde Göcek Tüneli’nin ücretli olmasına ilişkin sorduğumuz soruya Bakanlık tarafından Göcek Tünelinin yap-işlet-devret modeli ile ihale edildiği ve devlet tarafından yapılan ikinci tünelin de şirkete devredilerek 2032 yılına kadar olan sözleşmeden mahsup edilerek 31 Aralık 2025 yılına kadar şirket tarafından işletileceği belirtildi. Yani soygun 2025'e kadar sürecek. Ayrıca verilen cevapta vatandaşların tüneli kullanmak istemezlerse diğer yolu tercih edebilecekleri söylendi. Soruyoruz; hani Göcek Tüneli ücretsiz olacaktı?” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin cenaze nakil aracı şoförü Fatih Barut ise yaşadığı olayı ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Barut, şunları söyledi:

"Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldım cenazeyi. Dalaman’ın girişine kadar geldim. Cenaze ikindi namazında defin olacaktı o yüzden yetişmesi gerekiyordu cenazenin. Ben daha önce Göcek Tüneli’nden geçmiştim ama nakit olup olmadığını hatırlamıyordum. Bizim araçlarımızda HGS sistemi olduğu için otobanlardan sürekli HGS ile geçiyoruz. Nakit para istediler, benim de üzerimde para var ama nakit olarak yoktu.

“DALAMAN’DAN CENAZE NAKİL ARACI GELDİ”

Kredi kartı ile ödeyebileceğimi söyledim, 'Olmaz' dediler. Cenazenin yetişmesi gerektiğini zaten 5 kilometre bir yolum kalmıştı. 'Hiçbir şekilde biz bırakamayız' dediler. Ben de, 'Size cüzdanımı bırakayım yarım saate dönmüş olurum, size ödemesini yaparım' dedim. Yine kabul etmediler. Güvenlik gelince ona rica ettim, 'Kardeşim sen bunu cebinden ver ben parayı senin hesabına atayım, para hesabına geçsin sonra ben gideyim, çünkü cenazenin yakınları bekliyor' dedim. 'Olmaz' dedi. 20 metre geri çıktım. Orada cenaze yakınlarını arayıp durumu anlattım. Onlar da Dalaman'dan cenaze nakil aracı ile geldiler. Gişenin yanında cenazeyi Antalya Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Aracı'ndan, Dalaman Belediyesi'nin Cenaze Nakil Aracı'na aktardık. Ben oradan geri döndüm.

“ORADAKİ YÖNETİCİLERİN DE BAŞINA GELEBİLİR”

Ben on yıldır cenaze nakil aracı kullanıyorum. Türkiye’nin her bir tarafına cenaze götürüyoruz. Hiçbir zaman böyle bir sorunla karşı karşıya gelmedik. Sonuçta bu insani bir durum. Benim de başıma gelebilir, oradaki yöneticilerin de başına gelebilir. İçinde cenaze olmasaydı boş bir araç olsaydı prosedürler uygulanabilirdi ama aracın içinde cenaze var ve yetişmesi gerekiyor.

“CENAZE YETİŞSİN DİYE GAYRET GÖSTERDİM”

Cenaze yetişsin diye de yolda durup yemek yemedim, su bile almadım, gayret gösterdim. Cenaze yakınları beni gasilhane de beklerken, yöneticilerin 'Gişeden geçirmiyorum' demesi biraz tuhaf oldu. İnsanları mağdur etmiş gibi olduk. Durumun Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olmadığı aşikâr, tamamıyla gişenin prosedürü ve yapılan haksızlık. Benim mağduriyetim söz konusu değil ama cenaze yakınları mağdur oldu. Çok üzücü bir durum, hoş bir durum olmadı.”



