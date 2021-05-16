Parkta uyuyakalan kadına polis ceza yazmadı

Tam kapanmanın son gününde partkta derin bir uykuya dalan kadın, polis uyarısına rağmen uyanamadı. Bitkin düşen kadına polis ceza yazmadı.

Antalya'da polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı. Otururken bile gözlerini açamayan kadın, polise, "Bayram bayram ceza yazarsan insan değilsin" dedi. Ceza işlemi uygulanmayacağını öğrenince de bölgeden ayrıldı.

Antalya Konyaaltı sahilinde öğlen saatlerinde yaşanan olayda, bir kadının ağaç gölgesinde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, isminin Hatice A. olduğu öğrenilen kadını uyandırmaya çalıştı.

Kadın polis memurlarının seslenmesine tepki vermeyen kadın, ardından bir ara uyanıp, uykusuz olduğunu söyledi. Otururken bile uyuyakalan Hatice A., ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu kendine gelebildi.

Ekip otosuna götürüldüğü sırada kendisine ceza yazılacağını zanneden Hatice A., “Bayram bayram ceza yazarsan insan değilsin” diyerek ekiplere tepki gösterdi.

Kimlik bilgileri sorgulanıp herhangi bir adres kaydı bulunmadığı öğrenilen Hatice A., polis ekiplerinin sığınma evine götürme ve yardım teklifini geri çevirdi. Cezai işlem uygulanmayan Hatice A., ardından bölgeden uzaklaştı.



