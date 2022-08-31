Peker'in iddiaları için savcılık harekete geçti





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker’in ifşalarında adı geçen Marka Yatırım Holding şirketinin patronu Mine Tozlu Sineren’in iddiaları ve SPK’nin suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından kimi AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını açıkladı.



Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağını anlattı.

Peker, SPK Başkanı'nın AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

SORUŞTURULMA BAŞLATILDI

Peker'in iddialarından sonra milletvekilleri ve yurttaşlar savcılara çağrıda bulunmuştu.

SPK, bir televizyon kanalında ortaya atılan iddialara ilişkin Mine Tozlu Sineren hakkında yaptığı ihbar sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

SPK SUÇ DUYURSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker’in sosyal medya hesabından ortaya attığı iddialara karşılık açıklama yayımlamıştı. Mine Tozlu Sineren'’in de olduğu ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklayan SPK, "Sineren, Piyasa Dolandırıcılığı suçu kapsamında işlem yapılmak üzere savcılığa şikayet edildi, sermaye artırımı başvurusu sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle iptal edildi" denilmişti.



Açıklamada ayrıca, "Aralarında Mine Tozlu Sineren’in de olduğu ilgililer hakkında SPK’nin 110'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir" idafeleri yer almıştı.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

SPK açıklamasında, iddiaların ‘asılsız’ olduğu öne sürülmüştü.

Açıklamada, Sineren’in şirketi tarafından 5 Nisan 2021’de kurula başvuruyla 2017-2021 yıllarında 30’un üzerinde farklı kişilerden toplanan en düşüğü 32 bin lira, en yükseği ise 5 milyon 200 bin lira tutarlarında olmak üzere toplam 25 milyon 10 bin liralık fonun sermayeye eklenmesinin talep edildiği yazılmıştı.

Şirketin belgeleri ‘tam ve eksiksiz olarak iletmediği’ iddia edilen açıklamada şirkete iki ayrı tarihlerde yazı iletildiği öne sürülmüştü.



