Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Peker'in iddiaları için savcılık harekete geçti

Sedat Peker'in SPK iddialarının ardından Başsavcılık harekete geçti, ilkez Peker'in iddiasını konu alan bir soruşturma başlatıldı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:56
Peker'in iddiaları için savcılık harekete geçti

Peker'in iddiaları için savcılık harekete geçti



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker’in ifşalarında adı geçen Marka Yatırım Holding şirketinin patronu Mine Tozlu Sineren’in iddiaları ve SPK’nin suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından kimi AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını açıkladı. 


Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağını anlattı.

Peker, SPK Başkanı'nın AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

SORUŞTURULMA BAŞLATILDI

Peker'in iddialarından sonra milletvekilleri ve yurttaşlar savcılara çağrıda bulunmuştu.

SPK, bir televizyon kanalında ortaya atılan iddialara ilişkin Mine Tozlu Sineren hakkında yaptığı ihbar sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine  maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında  bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli  talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.

SPK SUÇ DUYURSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker’in sosyal medya hesabından ortaya attığı iddialara karşılık açıklama yayımlamıştı. Mine Tozlu Sineren'’in de olduğu ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklayan SPK, "Sineren, Piyasa Dolandırıcılığı suçu kapsamında işlem yapılmak üzere savcılığa şikayet edildi, sermaye artırımı başvurusu sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle iptal edildi" denilmişti.


Açıklamada ayrıca, "Aralarında Mine Tozlu Sineren’in de olduğu ilgililer hakkında SPK’nin 110'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir" idafeleri yer almıştı.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

SPK açıklamasında, iddiaların ‘asılsız’ olduğu öne sürülmüştü.

Açıklamada, Sineren’in şirketi tarafından 5 Nisan 2021’de kurula başvuruyla 2017-2021 yıllarında 30’un üzerinde farklı kişilerden toplanan en düşüğü 32 bin lira, en yükseği ise 5 milyon 200 bin lira tutarlarında olmak üzere toplam 25 milyon 10 bin liralık fonun sermayeye eklenmesinin talep edildiği yazılmıştı.

Şirketin belgeleri ‘tam ve eksiksiz olarak iletmediği’ iddia edilen açıklamada şirkete iki ayrı tarihlerde yazı iletildiği öne sürülmüştü.


 

Ünsal Ban neden Yunanistan'a kaçıyordu?
Ünsal Ban neden Yunanistan'a kaçıyordu?
İYİ Parti, Peker'in iddiaları için suç duyurusunda bulundu
İYİ Parti, Peker'in iddiaları için suç duyurusunda bulundu
Gülşen için tahliye kararı verildi | ÖNDER gündem değiştirme planı tutmadı
Gülşen için tahliye kararı verildi | ÖNDER gündem değiştirme planı tutmadı
Peker'in iddiaları savcılıkta | 11 isim hakkında suç duyurusu
Peker'in iddiaları savcılıkta | 11 isim hakkında suç duyurusu
Mine Tozlu Sineren canlı yayında her şeyi açıkladı | Sedat Peker duyurmuştu
Mine Tozlu Sineren canlı yayında her şeyi açıkladı | Sedat Peker duyurmuştu
CHP nihayet harekete geçti | Peker'in iddiaları yargıya taşınıyor
CHP nihayet harekete geçti | Peker'in iddiaları yargıya taşınıyor
Sedat Peker Twitleri | Rüşvet, şantaj, çökme ne ararsan var
Sedat Peker Twitleri | Rüşvet, şantaj, çökme ne ararsan var
Sedat Peker'in iddiaları ilk kez yargıya taşındı
Sedat Peker'in iddiaları ilk kez yargıya taşındı
Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç gürültüsü, korna sesleri, bebeği uyutmayınca bakın ne yaptı
Araç gürültüsü, korna sesleri, bebeği uyutmayınca bakın ne yaptı
İBB, sel baskınlarına karşı hazır
İBB, sel baskınlarına karşı hazır
'Allah gelse, yine Tayyip kazanır' diyen adama tepki yağıyor
'Allah gelse, yine Tayyip kazanır' diyen adama tepki yağıyor
Ege'de Bölgesi'nde deprem fırtınası
Ege'de Bölgesi'nde deprem fırtınası
İzmir Valisi, Atatürk'ü anmayınca yuhalandı
İzmir Valisi, Atatürk'ü anmayınca yuhalandı
Ünsal Ban'ın verdiği evrakları yakarken yakalandılar
Ünsal Ban'ın verdiği evrakları yakarken yakalandılar
Üsküdar Üniversitesi öğrencileri bu rektöre emanet
Üsküdar Üniversitesi öğrencileri bu rektöre emanet
İBB AKOM uyardı | Cumartesi gününe kadar dikkat
İBB AKOM uyardı | Cumartesi gününe kadar dikkat
Tren yolculuklarında yer kavgası | Bilet var, yer yok
Tren yolculuklarında yer kavgası | Bilet var, yer yok
30 Ağustos Coşkusu | Büyük Zafer Kutlu olsun
30 Ağustos Coşkusu | Büyük Zafer Kutlu olsun

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim