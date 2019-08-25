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Pençe 3 harekatından acı haber 3 askerimiz şehit

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında 24 terörist öldürüldü. Pençe 3 harekatı sırasında 3 asker şehit düştü..

Pençe 3 harekatından acı haber 3 askerimiz şehit

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında 24 terörist öldürüldü. Pençe 3 harekatı sırasında 3 asker şehit düştü..

25 Ağustos 2019 Pazar 14:23
Pençe 3 harekatından acı haber 3 askerimiz şehit

Pençe 3 harekatından acı haber 3 askerimiz şehit



Irak sınırları içerisinde devam eden Pençe 3 harekatı sırasında 3 askerimizin şehit haberi geldib Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyruldu. MSB Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK´lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet,  kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

24 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı devam eden operasyonlarda en az 24 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. MSB açıklamasında "Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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