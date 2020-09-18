Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Pençe Kaplan Harekatı | Kuzey Irak'tan acı haber

Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin'de devam eden Pençe-Kaplan harekatında, PKK'lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısında iki askerimiz şehit olurken, 1 asker yaralandı. 

18 Eylül 2020 Cuma 05:22
Pençe Kaplan Harekatı | Kuzey Irak'tan acı haber


Pençe Kaplan Harekatı | Kuzey Irak'tan acı haber


Terör örgütlerine karşı Pençe-Kaplan Harekatı'nın sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinden acı haber geldi. Haftanin yakınlarında 2040 rakımlı tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında Piyade Teğmen Harun Arslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alınırken, şehitlerin naaşı Şırnak'a getirildi.

Gece geç saatlerde Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda şehitler için tören düzenlendi. Askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra silah arkadaşlarının katıldığı törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, ardından dua edildi.

Törenin ardından şehit askerlerin cenazeleri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketlerine gönderildi. Edinilen bilgilere göre; Şehit Piyade Teğmen Harun Arslan'ın cenazesi Ağrı'ya, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın cenazesi ise Mersin'e gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
şehitlerimizHaftanin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halil Sezai tutuklandı | Cezaevine gönderildi
Halil Sezai tutuklandı | Cezaevine gönderildi
Koronavirüs yayılım hızı korkutuyor | Sağlık çalışanlarının yükü 4 - 5 kat arttı
Koronavirüs yayılım hızı korkutuyor | Sağlık çalışanlarının yükü 4 - 5 kat arttı
Düğün magandalarından trafikte ölümcül tuzak
Düğün magandalarından trafikte ölümcül tuzak
Koronalı hastalar karantinadan kaçtı, ortalık karıştı
Koronalı hastalar karantinadan kaçtı, ortalık karıştı
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye 572 yıl yetecek doğal gaz var 
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye 572 yıl yetecek doğal gaz var 
Elleriniz kırılsın | Suriye’de görevli Kızılay ekibine saldırı
Elleriniz kırılsın | Suriye’de görevli Kızılay ekibine saldırı
Vekile meşaleli karşılama yangın çıkardı
Vekile meşaleli karşılama yangın çıkardı
Oruç Reis Doğu Akdeniz'e ne zaman dönecek
Oruç Reis Doğu Akdeniz'e ne zaman dönecek
Koronavirüslü hasta ölünce yakınları hastane bastı
Koronavirüslü hasta ölünce yakınları hastane bastı
Pozantı yangınına müdahale devam ediyor
Pozantı yangınına müdahale devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim