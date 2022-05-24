Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Pençe Kilit Operasyonu | 4 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

24 Mayıs 2022 Salı 14:41
Pençe Kilit Operasyonu | 4 şehidimiz var

Pençe Kilit Operasyonu | 4 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı halen devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada 4 askerimizin şehit düştüğünü açıkladı. Irak'ın Kuzey kesiminde Zap bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan askerlerimizin tedavisi sürüyor.

MSB, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardandan yaralı bir askerimiz daha şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi. 
 

Son Güncelleme: 24.05.2022 15:19
Anahtar Kelimeler:
Operasyonşehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zafer Havalimanı için Eskişehir'in üstünü çizdiler
Zafer Havalimanı için Eskişehir'in üstünü çizdiler
Koronavirüs salgını | Maskelere veda zamanı geliyor
Koronavirüs salgını | Maskelere veda zamanı geliyor
Niğde'de trafik kazası, 3 can kaybı 41 yaralı var
Niğde'de trafik kazası, 3 can kaybı 41 yaralı var
Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi
Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi
Bolu ve Bayburt dağları kara büründü
Bolu ve Bayburt dağları kara büründü
Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama
Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama
8 milyon yabancı vatandaşlık yoluyla oy kullanacak
8 milyon yabancı vatandaşlık yoluyla oy kullanacak
Toplum Gönüllüleri Vakfı 20 yaşında
Toplum Gönüllüleri Vakfı 20 yaşında
3 dakikalık 19 Mayıs kutlamasına vatandaştan tepki
3 dakikalık 19 Mayıs kutlamasına vatandaştan tepki
Kız öğrenci yurdundan 19 Mayıs mesajı
Kız öğrenci yurdundan 19 Mayıs mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim