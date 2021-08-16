Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Pençe-Yıldırım harekat bölgesinden acı haber geldi, 3 şehidimiz var

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım harekatı bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit düşen askerlerimiz, son yolculuğuna uğurlanıyor.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:37
Pençe-Yıldırım harekat bölgesinden acı haber geldi, 3 şehidimiz var

Pençe-Yıldırım harekat bölgesinden acı haber geldi, 3 şehidimiz var


MSB, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Anahtar Kelimeler:
şehitlerimiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Ceyhan | Hastalananlara yazık oldu
Prof. Dr. Ceyhan | Hastalananlara yazık oldu
İzmir Öğretmeler lokalinde tarihi eser hırsızlığı
İzmir Öğretmeler lokalinde tarihi eser hırsızlığı
Karadeniz'de can kaybı sayısı 70'e yükseldi
Karadeniz'de can kaybı sayısı 70'e yükseldi
Genç kızı yol ortasında bıçakla kaçırmaya kalktı
Genç kızı yol ortasında bıçakla kaçırmaya kalktı
Kastamonu'da felaketin boyutları büyüyor, can kaybımız 57'ye yükseldi
Kastamonu'da felaketin boyutları büyüyor, can kaybımız 57'ye yükseldi
Yangın söndürme uçağı düştü, 8 kahraman can verdi
Yangın söndürme uçağı düştü, 8 kahraman can verdi
Kastamonu'da afet bölgesine TELE1 ekibi alınmadı
Kastamonu'da afet bölgesine TELE1 ekibi alınmadı
AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldı iddiası
AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldı iddiası
Kastamonu | Sel felaketinde korkulan oldu can kaybı artıyor
Kastamonu | Sel felaketinde korkulan oldu can kaybı artıyor
54 ilde 299 orman yangını kontrol altına alındı
54 ilde 299 orman yangını kontrol altına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim