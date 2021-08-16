Pençe-Yıldırım harekat bölgesinden acı haber geldi, 3 şehidimiz var

MSB, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.