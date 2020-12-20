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Pendik Belediyesi yol kesti, polis müdahale etti

İstanbu'da Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti'nin kazandığı ilçe belediyeler arasındaki yetki krizi, vatandaşın yolunun kesilmesine kadar gitti.

20 Aralık 2020 Pazar 16:38
Pendik Belediyesi yol kesti, polis müdahale etti

Pendik Belediyesi yol kesti, polis müdahale etti



AK Partili Meclis üyelerinin İBB Meclisi içindeki Başkan Ekrem İmamoğlu'na 'İş yaptırmama' direnişi ilçe belediyelerinde yol kesmeye kadar geldi. Pendik'de vatandaşın yolunu kesen Pendik Belediyesi ekiplerine trafik polisi müdahale etmek zorunda kaldı. Pendik belediyesi ekiplerinin yollarını kestiği vatandaşlar ise çileden çıktı. 

Pendik Belediyesi, İBB yetki alanındaki Tevfik İleri Caddesi’ndeki bir noktaya izinsiz mobo koydu. İhlali düzeltmek isteyen İBB ekiplerinin çalışmalarına ise Pendik Belediyesi yol keserek karşılık verdi. Polisin çağırılmasının ardından yol açıldı ve mobo Pendik Belediyesi’nin yetki alanındaki bir noktaya taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Pendik Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi,  No: 125’e yerleştirilen mobo kaldırdı. Pendik Belediyesi tarafından İBB yetki alanındaki bir noktaya mobo konulduğunu fark eden Yol Bakım Müdürlüğü ekipleri, durumdan Zabıtayı haberdar etti. İBB Zabıtasının da olay yerine gelmesiyle birlikte, izinsiz olarak ana artere yerleştirilen, mobonun kaldırılması işlemi başlatıldı. 

İLÇE BELEDİYESİ YOLU ÇİFT TARAFLI KAPATTI

Ancak, mobonun yerinden kaldırılmasını istemeyen Pendik Belediyesi, kendi zabıta birimleri aracılığıyla yolu çift taraflı olarak kesti; İBB ekiplerinin çalışmalarını engelledi. İBB’nin uyarıları ve yapılan görüşmeler, sonuç vermeyince bölgeye polis çağırıldı. Polis, ilçe belediyesinin kestiği yolu açtırdı. Yolun açılmasının ardından mobo, Pendik Belediyesi’nin talebi üzerine, İBB ekipleri tarafından Güllübağlar depolarına bırakıldı. Kentin ortasında yol kesildiğini gören Tevfik İleri Caddesi sakinleri, olayı hayretle karşıladı.


 

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Son Güncelleme: 20.12.2020 17:44
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İBBPendik
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