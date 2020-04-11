Pes doğrusu | Marketin içinde alışveriş yaparken yakalandılar



Kiminin elinde meşrubat şişesi, kiminde makarna torbası, kimi ise çips almak için sokağa çıkma yasağına rağmen market açtırarak alışveriş yaparken yakalandı. Market sahibi ise kendini pişkince savundu "Zorla girdiler" Adana'da koronavirüslü şahıs hastaneden kaçtı, yakalamak isteyen polis ve sağlık ekiplerine saldırdı,

Sokağa çıkma yasağını umursamayanlar polisin uyarısına aldırmadı, kimi polise saldırdı, kimi direndi, lahmacun salonunu bile açana rastlandı. İstanbul Sultangazi'de bir market. Market sahibinin iddiasına göre müşteriler içeriye zorla girmiş.

Ölüm tehlikesini hiçe sayan, yakınlarının sevdiklerinin canını tehlikeye atarak virüsün kol gezdiği sokaklarda kapalı yerlerde dolaşmayı sürdürenler ya polise direndi, ya da yalan söyleyerek kendini savundu. Bursa'da polise direnen vatandaşa 3 bin 500 TL para cezası yazılırken, karantinadan kaçan manyak polis ekiplerine saldırdı. Güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine saldıran koronavirüslü kişiye olan öfkelerini sosyal medyada hakaretler savurarak dindirdi.

MARKET SAHİBİNDEN PİŞKİN SAVUNMA

İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma yasağına rağmen açık olan bir markete baskın düzenleyen polis, içeride saklanan müşterileri tek tek dışarı çıkarttı. Market sahibi, içeride bulunan müşterilerin zorla içeri girdiğini söyledi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir marketin açık olduğu ve satış yaptığını belirleyen ekipler, ilçe zabıtası ile birlikte markete baskın düzenledi.

Polislerin geldiğini gören market sahibi Raif Baran, yarı açık olan marketin kepenklerini kapattı.

Polisin uyarılarına rağmen kepenkleri açmamakta direnen market sahibi Baran, daha sonra kepenkleri açtı.

İçeri giren ekipler, marketin içinde saklanan 7 müşteriyi tek tek tespit ederek dışarı çıkardı.

Market sahibi Raif Baran, temizlik yaptıklarını, içeride bulunan kişilerin zorla içeri girdiğini söyledi. Alışveriş yapan bir kadın müşteri ise marketin açık olduğunu belirterek, alışveriş yapmak için içeri girdiğini söyledi.

LAHMACUN VE PİDE SALONU SAHİBİNE PARA CEZASI

Sokağa çıkma yasağı kararını ihlal eden market sahibi ve alışveriş yapan 7 kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Ekipler ayrıca Sultançiftliği Mahallesi'nde açık olan bir lahmacun ve pide salonuna da kuralları ihlal ettiği için, iş yeri sahibine 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

KÜÇÜKÇEKMECE FLORYA CADDESİ'NDE POLİSE SALDIRI

İstanbul Küçükçekmece'de sokağa çıkan grup, polisin uyarılarına tepki gösterince olaylar çıktı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

OLAYDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.





İNEGÖL'DE YASAĞA DİRENEN ADAM GÖZALTINDA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden, polisin uyarısına rağmen evine dönmeyen Süleyman H. (50) gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman H. adlı vatandaş dışarı çıktı. Polisin eve dönmesi yönünde uyardığı Süleyman H., hakaretler savurarak, eve dönmemek için direndi. Süleyman H., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 3 bin 186 TL para cezası uygulanan Süleyman H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



KORONAVİRÜSLÜ HASTA POLİSE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDI



Adana’da koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi, hastaneden kaçıp kırık cam parçasını boynuna dayayıp intihar etmek istedi. 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturan adam, yakalanarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hamit S. isimli vatandaş yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Adana Şehir Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi yapılan adamın sonucu pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alınması gerektiği bilgisi verildi. Tedaviyi kabul etmeyen Hamit S., hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı. Çalışanları tehdit ederek boynuna da cam parçası dayayıp kaçan şahıs, yaklaşık 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturdu.

Şahıs, Adana Şehir Hastanesi otoban çıkışının yanına geldiğinde burada önünü kesen polis ekiplerine rağmen cam parçasını boynunda tutup direnmeye devam etti. Yaklaşık 10 dakika da o şekilde direnen Hamit S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elindeki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu.

Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği adam, ekiplerine ikna etmesinin ardından tedaviyi kabul etti. Hamit S., olay yerine gelen ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ayrıca şahsın boynu ve elinde de cam nedeniyle kesiklerin olduğu dikkat çekti.



