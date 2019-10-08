Photopshop'cu CNNTürk'ten canlı yayında skandal



Terör örgütü PKK'nın haber ajansı gibi kullandığı ANHA'nın logosu, CNNTürk ekranlarında dakikalarca canlı yayında kullanıldı. Terör örgütü PKK'nın yıllardır propagandasını yapan ANHA adlı haber ajansının görüntülerini kullanan CNNTürk'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Haber kanallarının çoğu CNNTürk'ün görüntü kaynağını kullanmazken, ya da söz konusu ajansın logosunu karartırken, PKK borozanı ajansın reklamının yapılması dikkat çekti.

İMAMOĞLU'NU PHOTOSHOPLAMIŞLARDI

CNN Türk daha öncede Mansur Yavaş'ın mazbatayla poz verdiği fotoğrafı montajlayarak İmamoğlu'nun kafasını foroğrafa eklemişti. Montajlanan fotoğraf CNN Türk ekranlarında yer bulmuştu.

AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Olayın sosyal medyada yer bulmasının ardından ANHA'nın logosu sansürlendi. Diğer kanallarda da yayınlanan görüntülerde logonun sansürlenmesi fakat CNN Türk ekranlarında sansürlenmemesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Görüntülerde neden ANHA logosunun kaldırılmadığı veya alternatif bir kaynak kullanılmadığı ise akıllara "Acaba kasten mi yapıldı" sorusunu getirdi.