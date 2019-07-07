Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
97781
ALTIN
254.909
DOLAR
5.7008
STERLİN
7.0987
EURO
6.3839

Piknik dönüşü facia, 2 kadın can verdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktörün römorkundan düşen 2 kadın hayatını kaybetti.

Piknik dönüşü facia, 2 kadın can verdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktörün römorkundan düşen 2 kadın hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2019 Pazar 23:27
Piknik dönüşü facia, 2 kadın can verdi

Piknik dönüşü facia, 2 kadın can verdi

Hafta sonu ailecek piknik gezisinden dönenleri taşıyan trkattör römorkundan yola düşen iki kadın can verdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktörün römorkundan düşen 2 kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gölyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, piknikten dönen Nail Ş. (62) idaresindeki traktörün römorkunda bulunan eşi Neslihan Ş. (52) ile Berrin O. (52) sarsıntı nedeniyle römorktan düştü.

Edinilen bilgilere göre traktörün üzerinden geçtiği Neslihan Ş. ve Berrin O. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan iki kadın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı haber alan Neslihan Ş. ve Berrin O.’nun yakınları hastaneye akın ederek sinir krizi geçirdi.

Anahtar Kelimeler:
BursaOrhangaziPiknikKazaSon Dakika Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimyasal alârm! Hastanenin acil servisi kapatıldı
Kimyasal alârm! Hastanenin acil servisi kapatıldı
Bugün hava nasıl olacak? Son meteorolojik tahminler....
Bugün hava nasıl olacak? Son meteorolojik tahminler....
Türkiye'nin Doğu Akdeniz sondajı AB'ni çok endişelendirmiş?
Türkiye'nin Doğu Akdeniz sondajı AB'ni çok endişelendirmiş?
Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Dualar
Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Dualar
Mansur Yavaş, Gökçek'in evine 20 kişilik A Takımı göndermiş
Mansur Yavaş, Gökçek'in evine 20 kişilik A Takımı göndermiş
Trafik magandası silaha sarıldı kurşun yağdırdı
Trafik magandası silaha sarıldı kurşun yağdırdı
Yol kesen baklavacı magandalar kendini böyle savundu
Yol kesen baklavacı magandalar kendini böyle savundu
Bugün hava nasıl olacak? Yağmur beklenen bölgeler 
Bugün hava nasıl olacak? Yağmur beklenen bölgeler 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort