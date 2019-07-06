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Piknik dönüşü feci kaza, 12 ağır 23 yaralı var

Piknik dönüşü feci kaza, 12 ağır 23 yaralı var

06 Temmuz 2019 Cumartesi 22:57
Piknik dönüşü feci kaza, 12 ağır 23 yaralı var

Piknik dönüşü feci kaza, 12 ağır 23 yaralı var

Piknik dönüşü bindikleri minibüsün devrilmesi sonucu 12'si ağır 23 vatandaş yaralandı. Yaralılar hastanelere taşındı.


İstanbul'dan piknik yapmak için Hisarbeyli Başakköy'e giden vatandaşlar dönüşte facianın eşiğinden döndü. Hisarbeyli-Başakköy yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 12'si ağır 23 kişi yaralandı. Jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevkedilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı


İstanbul'un Çatalca ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 12'si ağır  23 kişi yaralandı.  Kaza saat 20.00 sıralarında Ormanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. 


İstanbul'da bir firmada çalışan işçiler ve ailelerini piknik için Çatalca'ya getiren midibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 yaralı, başta Çatalca Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi. 


Devrilen midibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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