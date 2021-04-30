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Pirinç izdihamı görenleri şoke etti | Kapanmak çare mi?

Cadde ve sokaklarda insan seli görenleri hayrete düşürdü. Dünyanın sonu mu geldi? Pirinç kuyruğuna bile giren var

30 Nisan 2021 Cuma 21:50
Pirinç izdihamı görenleri şoke etti | Kapanmak çare mi?

Pirinç izdihamı görenleri şoke etti | Kapanmak çare mi?

Samsun'da tam kapanma öncesinde vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kalabalık arasında işinden evine dönmeye çalışan vatandaşlar şaşkınlığını şöyle dile getirdi: ''Dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyorlar. Bu kalabalıkta pirinç kuyruğuna girenler var."


Covid-19 vakalarının artmasının ardından Türkiye’de 17 günlük ‘tam kapanma’ kararı alındı. Bugün başlayan yasak öncesinde Samsunlu vatandaşlar kapanma öncesi son eksiklerini halletmek için çarşı-pazarın yolunu tuttu.

Vatandaşlar, özellikle Mecidiye, Çiftlik, Gazi Caddesi gibi şehrin işlek yerlerinde yoğun kalabalık oluştururken, girişlerde ise HES kodu kuyruğu meydana geldi. Kalabalığa ve kuyruğa kalabalığa girmek isteyen vatandaşlar da tepki gösterdi. Akşam saatlerinde bir ara yağmurun attırması ise insanların kaçıp kalabalığın bir nebze de olsa kısa süreliğine azalmasına neden oldu.


Tedarik zincirinin kısıtlamada da açık olmasına rağmen çarşıda yaşanan kalabalığa anlam veremediklerini belirten vatandaşlar şunları söylediler:

“Tam kapanma öncesindeki kalabalığın virüsü olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede bu virüsten kurtulup, eski günlere döneriz.”

“Bence şu anki kalabalık iyi değil. Gördüğünüz gibi insanlarda mesafe kuralına uyma yok. Aslında bu kadar telaşa da gerek yok. Çünkü marketler ve eczaneler açık. Ama bizim insanımızda dünyanın sonu geliyormuş gibi bir heyecan var. Şu anda işten eve gidiyorum, o yüzden kalabalık arasında kaldım.”


“Bu işten nasıl kurtulacağız bilmiyorum. İnsanların dengesi bozuldu. Önlemlerin de faydasını göremiyoruz artık. Tüm İstanbul kapanmadan önce Anadolu’ya taşındı. İnsanlar duyarsız davranıyor. Vatandaş hiç önlem almıyor. Durum dünyada da ciddi. Tedbirleri arttırmak gerekiyor. Adamlar 3-4 ay evde kapandı. Biz hiç önlem almıyoruz. Ben mağaza sahibi olduğum için kalabalık içindeyim. Bugün kalabalıkta pirinç kuyruğuna girenler var. Bugün o gün mü yani. Her yerde pirinç satılıyor. Tuhaf şeyler oluyor.”

“İnşallah virüsten kurtulur ve rahata ereriz. Çarşı çok kalabalık. Ben acil işim olduğu için geldim. İnsanları da eve kapatamıyoruz maalesef. İlk defa bugün dışarı çıktım. Her taraf böyle kalabalık. Ne olacak bilmiyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Pirinç
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