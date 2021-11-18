Piyasa komedyenleri bile geride bıraktı | 0 yapın kurtulun



Faizleri indirmek için uygulanan politikalar milli para birimini değersiz hale getirirken, piyasada yaşanan kargaşaya tepkiler yükseliyor.

Direk sıfır yapsanıza faizi.. niye böyle tek tek... Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin... Artık o zaman baronlar, lobiler, dış gücler, kiskanan eden vs onlar düsünsün... not:bu bir tavsiye değildir????