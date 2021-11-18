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Piyasa komedyenleri bile geride bıraktı | 0 yapın kurtulun

İktidarın faizle savaşı piyasaları allak bullak etti. 1 dolar tarihinde ilk kez 11 TL'yi geçti. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından sosyal medyadan tepkiler durmak bilmiyor

18 Kasım 2021 Perşembe 20:12
Piyasa komedyenleri bile geride bıraktı | 0 yapın kurtulun

Piyasa komedyenleri bile geride bıraktı | 0 yapın kurtulun


Faizleri indirmek için uygulanan politikalar milli para birimini değersiz hale getirirken, piyasada yaşanan kargaşaya tepkiler yükseliyor.


Komedyen Şahan Gökbakar, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Gökbakar, “Direk sıfır yapsanıza faizi... Niye böyle tek tek... Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin” dedi.

Anahtar Kelimeler:
FaizDolarŞahan Gökbakar
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