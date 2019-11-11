PKK'dan Suriye'de katliam saldırısı, 8 ölü var



ABD'nin resmen desteklediği terör örgütü PKK - PYD üyeleri, Suriye'nin Tel Abyad kentini kana buladı. Türkiye'den tersine göçü engellemek için, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan yerleşim birimlerini hedef alan terör örgütü üyeleri, sınır şehirlerini istikrarsızlaştırmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi 20 kişi yaralandı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor

Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi 20 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 89 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.