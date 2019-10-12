

PKK'lı bebek katilleri Resulayn'dan kaçtı



Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde, terör örgütünün ABD'nin verdiği ağır silahlarla büyük yığınak yaptığı Resulayn'dan kaçtı. Geride Amerikan yapımı zırhlı araçlarını bırakarak kaçan teröristlerin sivillerin arasına karışmaya çalıştığı bir kısmının da 3 yıldır inşaa etmeye çalıştığı tüneller aracılığıyla ilçe sınırı dışına kaçtığı bildiriliyor. Bu arada TSK'nın Telabyad ilçe merkezindeki terörist hedefleri vurmaya devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn meskun mahalininin kontrol altına alındığını duyurdu. Barış Pınarı Harekatı'nda obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'daki terör mevzilerinden yer yer duman yükseliyor. Ayrıca Suriye Milli Ordusu Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinin kontrolünü sağladı. Harekatın dördüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı ise 14 oldu..

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK),Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresindeki terör mevzilerinin, operasyonun 4. gününde de ateş altına alınmasına devam edildi.

Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vuruldu, bölgeden yer yer duman yükseldi.

Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),"Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

Bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

TEL ABYAD' DA ASKERİ HAREKETLİLİK

Tel Abyad'da sınır hattında askeri araç yoğunluğu yaşanıyor

Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik sabah saatlerinden itibaren obüs atışları arttı.

Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan Tel Abyad sınırında askeri araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi.

Terör örgütü YPG/PKK üyelerinin Tel Abyad ilçesi doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakması nedeniyle gökyüzünde oluşan duman yoğunluğu da devam ediyor.



