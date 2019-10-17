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PKK'lı bebek katillerini silah tedarikçisi ABD kurtardı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'de belini kıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu durdurmak için Ankara'ya gelen ABD heyeti, Türkiye ile ateşkes anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Türkiye, imzalanan anlaşmanın ateşkes değil, operasyona ara verme olduğunu açıkladı.

PKK'lı bebek katillerini silah tedarikçisi ABD kurtardı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'de belini kıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu durdurmak için Ankara'ya gelen ABD heyeti, Türkiye ile ateşkes anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Türkiye, imzalanan anlaşmanın ateşkes değil, operasyona ara verme olduğunu açıkladı.

17 Ekim 2019 Perşembe 20:57
PKK'lı bebek katillerini silah tedarikçisi ABD kurtardı

PKK'lı bebek katillerini silah tedarikçisi ABD kurtardı



Başır Pınarı Harekatı'nın 8. gününde apar-topar Türkiye'ye gelen ABD heyeti, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yaptığı açıklamada Türkiye ile ateşkes konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Bu bir ateşkes değil, operasyona ara vermedir" dedi. Çavuşoğlu Türkiye ile ABD arasında imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı. Buna göre, terör örgütü yandaşları Türkiye'nin daha önce ilan ettiği güvenli bölgeden  tamamen çıktıktan sonra Barış Pınarı Harekatı'nı tamamen durduracak.


PKK'nın ağır silahları toplanacak, 

Tüm mevzilerini ve tünelleri imha edilecek


 

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin TV ekranlarında canlı yayında dakikalarca propagandasını yapan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye'nin istediği gibi güvenli bölge oluşturulmasını ve PKK'lı teröristlerin bu bölgenin dışına çıkarılması konusunda anlaştıklarını söyledi. Pence açıklamasında, anlaşma gereğince, güvenli bölgeden teröristlerin çekilmesi süresince, Türkiye'ye yönelik yaptırımların uygulanmayacağını söyledi..


ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamalarından satır başları


"ATEŞKESE KARAR VERİLMİŞTİR"

Başkan Trump kararlı bir eyleme geçti ve Türk kuvvetlerini müzakereye davet etti. Bugün size gururla şunu bildirmek istiyorum. ABD Başkanı Trump'ın güçlü liderliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile güçlü ilişkiler sayesinde ateşkese karar verilmiştir. Güvenli alandan çekilecektir. Barış Pınarı Harekatı durdurulacak ve Barış Pınarı hareketi YPG'nin çekilmesinden sonra duracaktır. İdaremiz, Suriye savunma güçleriyle iletişim içerisinde onların yaklaşık 20 millik alandan Türkiye'nin güney sınırlarından çekilmelerini sağlayacaktır. Bunun için Türkiye ile yapılan anlaşma var. Kobani halkına karşı herhangi bir harekat yapılmayacak.

Buna ABD ile Türkiye ortak bir şekilde güvenli bölgenin, güvenli geleceğin olması için çalışmaya söz vermişlerdir. Bu sınır bölgede güvenlik sağlanacaktır. Bugünkü anlaşmaya ek olarak Türkiye ve ABD kuzeydoğu Suriye'de DEAŞ'ın faaliyetlerini  durdurma konusunda karar vermişlerdir. Bunun içinde tutuklama ve DEAŞ kontrolünde olan bölgelere dair anlaşmalar, hususlar vardır. Ayrıca ABD, Türkiye insan hakları, insan yaşamı ve özellikle de dini ve etnik toplulukların haklarını koruma konusunda ortak karar almıştır. Birkaç dakika sonra Başkan Trump'la görüştüm. Başkanın çok minnettar olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkesi başlatma ve bu çatışmanın, 1 hafta önce başlayan çatışmanın barışma için attığı adım için kendisine minnettar. Ben de kendisine minnettarım. Bu görüşmelerin sonucunda hayatlar kurtarılacak. Bu ekibe olan minnettarlarımı bildirmek istiyorum. Dışişleri Bakanı Pompeo'ya teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte olmak büyük bir ayrıcalık. Ekip çok büyük katkılara imza attı.

"PKK, 120 SAAT İÇİNDE ÇEKİLECEK"

Milyonlarca ABD vatandaşına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin dört bir yanından vatandaşların seslerini duyduk. Onların vicdanları 1 hafta boyunca olan can kayıplarıyla ıstırap çekti. Onların duası ve ABD'nin gösterdiği güçlü liderlik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bunu sağladı. Türkiye Suriye operasyonunu başlattıktan 1 hafta sonra ABD ile Türkiye birlikte ateşkes kararı almıştır. ABD, YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. Bu bittikten sonra Türkiye kalıcı bir ateşkesi kabul ediyor. ABD, Türkiye ile birlikte çalışacak. Dışişleri Bakanı sayın Pompeo'ya minnettarlıklarımı ifade etmek istiyorum.

POMPEO: Bu bölgede yapacağımız daha çalışmalar var. Bu gece elde etmiş olduğumuz başarı bazı koşullar getiriyor.

PENCE: ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karar önemli sonuçlara yol açacaktır.

PENCE: Anlaşmayı görecekseniz. Bir kısmının içerisinde ateşkesin uygulanması sayesinde ABD'nin artık Türkiye'ye başka yaptırım yapmayacağı koşulu var. Ayrıca kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Başkan Trump, Türkiye'nin müttefikliği konusunda çok net. Amerika, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna kesinlikle karşıdır. Başkan Trump'ın sözlerindeki dürüstlük bunu yansıtıyor. Şimdi bu anlaşmanın uygulanması konusunda işbirliği yapacağız. Ekibimiz çalışmalara başladı. YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi konusunda kolaylaştırıcılık rolümüzü uygulayacağız, bu bölgeye barış ve güveni geri getireceğiz.

PENCE: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dini azınlıkların korunması konusunda uzun uzadıya konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı burada yaşayan dini liderlerin kaygılarını da bize iletti. Sınırda yaşanan şiddeti bize iletti. Bu bağlamda dini toplulukların yaşayabilmesi için.

POMPEO: Bu güvenli bölgenin bir parçası olması için elimizden geleni yapacağız. Tüm dünyadaki Hristiyan liderler sizin bahsetmiş olduğunuz şeyi dile getiriyor. Bu ateşkesin ilan edilmesi bu tehdidi ortadan kaldırıyor. Hem Suriye'de hem de Ortadoğu'nun genelinde daha güvenli ortam ortaya çıkaracaktır. Kötü muameleler konusunda soruşturmaların başlatılması konusunda gerekli adımları atacağız.

PENCE: Amerikalıların gurur duyduğu bir husus var. Yüz milyonlarca doların birçok farklı dini azınlığa DEAŞ'ın verdiği zarar konusunda sağlanan yeniden yapılanma desteği.

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Son Güncelleme: 17.10.2019 21:05
Anahtar Kelimeler:
Başır Pınarı HarekatıSuriyePKKABDDEAŞ
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