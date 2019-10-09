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PKK'lı teröristlerin sesini ASELSAN'ın Koral'ı kesti

Türk Ordusu'nun Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında, terör örgütlerinin tüm haberleşme alt yapısı milli teknoloji ile ASELSAN tarafından geliştirilen KORAL tarafından susturuldu.

PKK'lı teröristlerin sesini ASELSAN'ın Koral'ı kesti

Türk Ordusu'nun Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında, terör örgütlerinin tüm haberleşme alt yapısı milli teknoloji ile ASELSAN tarafından geliştirilen KORAL tarafından susturuldu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 20:56
PKK'lı teröristlerin sesini ASELSAN'ın Koral'ı kesti

PKK'lı teröristlerin sesini ASELSAN'ın Koral'ı kesti


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik operasyonu saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladı. Harekatın ilk aşamasında, milli teknoloji ürünü elektronik harp unsurları, teröristlerin haberleşme sistemlerini felç etti. ASELSAN tarafından geliştirilen KORAL, ilk kez geniş çaplı savaş ortamında büyük sınavdan başarı ile çıktı. Sınır hattı boyunca Suriye ve Türkiye'de tüm haberleşme sistemlerini devre dışı bırakan KORAL Elektronik Harp Sistemi, PKK ile birlikte bölgede bulunan yabancı güçlerin de telsiz sistemini çökertti. 


ASELSAN'DAN ANLAMLI MESAJ


ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.


ASELSAN'dan herzaman heryerde Türk ordusunun yanındayız paylaşımı.

DHA'nın haberine göre; uzun süredir bölgede bulunan terör örgütü mevziler kazarak tuzaklamalar yaptı. YPG'nin özellikle okullar ve hastane olarak kullanılan binalara bombalar yerleştirdiği belirlendi. Bu bombaların telefonla ve internet üzerinden patlatılmasının önüne geçmek için ilk olarak elektronik sinyaller kesildi. Bu sinyallerin kesilmesi için ise Koral'ın kullanıldığı ifade ediliyor. Sinyallerin kesilmesinin ardından hedefler vurulmaya başlandı.

KORAL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ NEDİR?

Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor. Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getirilir. Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor.


BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı.

Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı.

Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun roketatar ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

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ASELSANKoralSuriyeBarış PınarıPKKOperasyon
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