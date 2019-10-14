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PKK'nın DEAŞ'li katillere 'Katliam' jesti

TSK operasyonu sırasında PKK'lı bebek katillerinin cezaevinde tuttuğu azılı DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

PKK'nın DEAŞ'li katillere 'Katliam' jesti

TSK operasyonu sırasında PKK'lı bebek katillerinin cezaevinde tuttuğu azılı DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 15:46
PKK'nın DEAŞ'li katillere 'Katliam' jesti

PKK'nın DEAŞ'li katillere 'Katliam' jesti

Suriye'de son durum, Barış Pınarı Harekatı, Suriye sınırları içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirlediği hedefler ele geçirilirken, PKK'lı teröristlerin kontrol altında tuttuğu bir cezaevindeki tüm DEAŞ'li katillerin serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Terör örgütleri arasındaki ilişkinin, önümüzdeki günlerde kanlı eylemler için ön hazırlık olabibileceği ihtimali üzerinde duruluyor. PKK'nın DEAŞ'li teröristlere Türkiye ve batı ülkelerinde kanlı saldırılar için jest yapmış olabileceğini belirten güvenlik uzmanları, TSK'nın ilerledikçe iki kanlı örgütün yeniden ittifak yapabileceği görüşünde. 

Bu arada, terör örgütü PKK'nın, ellerinde tuttuğu DEAŞ'li teröristlerin her biri için batılı ülkelerden aylık binlerce dolar aldığına dikkat çekerek, 'DEAŞ örgüt için için uyuşturucudan sonra önemli bir gelir kaynağı, kaçırmış olabilir" görüşünü dile getirdi.

ABD SORUMLULUK TÜRKİYE'DE DEMİŞTİ

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sırasında ABD ve Avrupa ülkelerinin DEAŞ'e karşı savaştığı iddiasıyla üstüne toz kondurulmayan PKK'lı teröristlerin Tel Abyad merkezinde bu örgütle iş birliği içinde olduğu belirlendi. PKK - YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Varılan mutabakat kapsamında Türkiye’nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.

Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.

YPG’li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, “DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG’li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ’lıların kaçırıldığını gördük” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıSuriyeDEAŞPKKYPG
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