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PKK'nın silah tedarikçisi ABD zorda | Amerikan silahlarını bırakıp kaçıyorlar

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı, bebek katillerine ağır zaiyat verdirirken, Amerika'nın verdiği ağır silahları bırakarak kaçtığı ortaya çıktı.

PKK'nın silah tedarikçisi ABD zorda | Amerikan silahlarını bırakıp kaçıyorlar

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı, bebek katillerine ağır zaiyat verdirirken, Amerika'nın verdiği ağır silahları bırakarak kaçtığı ortaya çıktı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 01:32
PKK'nın silah tedarikçisi ABD zorda | Amerikan silahlarını bırakıp kaçıyorlar

PKK'nın silah tedarikçisi ABD zorda | Amerikan silahlarını bırakıp kaçıyorlar



Suriye'de son durum, Son iki yıldır terör örgütü PKK'nın silah tedarikçiliğine ve lojistik destekçiliğine soyunan ABD'yi şaşkına çeviren gelişme. Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK'lı bebek katilleri, Amerika'nın verdiği ağır silahları bırakarak kaçıyor. Binlerce ağır silah ÖSO'nun eline geçti. On binlerce TIR dolusu silah yardımı ve milyarlarca dolar para desteği alan PKK'lı teröristler, operasyonun ilk üç gününde 399 ölü bırakarak kaçarken, sivilleri hedef alan saldırılarını devam ettirdi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun, Suriye’nin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor. TSK'nın yoğun bombamdırmanı karşısında PKK'lılar silahlarını ve mühimmatlarını bırakarak arkalarına bakmadan kaçıyor.

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyindeki ilerleyişi devam eden teröristlerden arındırılan Resulayn bölgesinde teröristlerin kaçarken arkalarında bıraktıkları 5 ile 20 km menzile sahip olan Katyuşa füzelerine Suriye Milli Ordusu tarafından el konuldu.

Temizlenen bölgelerde devriye atan Suriye Milli Ordusu güçleri ABD tarafından PKK'ya verilen silahları kendi envanterlerine ekledi.

Füzelerle Kilis ve Hatay'a saldırmışlardı

Katyuşa füzeleri TSK'nın Afrin Operasyonu sırasında teröristler tarafından Kilis ve Hatay'daki sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda kullanılmıştı. 


Mühimmatlara Milli Suriye Ordusu tarafından el konuluyor


ABD tarafından PKK'ya 22 bin TIR ve 5 bin uçak dolusu silah ile mühimmat verilmişti. 60 bin kişilik bir orduyu donatacak sayıdaki silahlara Barış Pınarı Harekatı ortağı Suriye Milli Ordusu güçleri tarafından bir bir el konuluyor.

ABD tarafından terör örgütüne verilen bazı silahların listesi:

TANK VE ZIRHLILAR Humvee (zırhlı personel taşıyıcı-ZPT), IAG Guardian (ZPT), M1117 (zırhlı müdahale aracı-ZMA), MT-LB (ZPT), BTR-60 (ZPT), BMB-1 (ZPT), OT64-A (ZPT), T-72 (ZMA), T55-A (ZMA).

ROKETATARLAR Kamyona monte edilmiş BM-21 Grad tipi 122 milimetrelik çoklu roketatar

HAVAN VE ANTİ-TANK 60 mm havan, 82 mm havan, M120 havan, FGM-148 (Javelin tank avcısı), 9M113 Konkurs (tank imhası için güdümlü füze), BGM-71 TOW (zırhlı araç ve tank imhası için güdümlü füze), MILAN (anti-tank füzesi), 9M111 Fagot (anti-tank füzesi), 9M133 Kornet (anti-tank füzesi), AT-4 (anti-tank füzesi), RPG-7 (roket), M79 Osa (roketatar). SPG-9 (tank ve zırhlı araç karşıtı geri tepmesiz tüfek).

UÇAKSAVAR VE TÜFEKLER PKM (makineli tüfek), AK-47 'Kaleşnikof' (piyade tüfeği-PT), FN-FAL (PT), M-16 (PT), Zastava M93 (keskin nişancı tüfeği-KNT), SVD Dragunov (KNT), Zagros-Şer (KNT), PSL (KNT), DshK-Doçka (hafif uçaksavar), ZU/23-2 (hafif uçaksavar).

EKİPMANLAR AN/PAS (gece görüşlü termal dürbün), DJI Phantom (keşif İHA'sı), AN/PVS-7B (gece görüş cihazı), AN/PEQ-2 (hedef işaretleyici, aydınlatıcı). 
 

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıBarış PınarıSuriye
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