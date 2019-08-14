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PKK'yı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu sardı

Türki'nin kararlı tutumu karşısında ABD'nin etekleri altına saklanan terör örgütü PKK, Suriye sınırı boyunca petrol hatlarını ateşe verdi.

PKK'yı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu sardı

Türki'nin kararlı tutumu karşısında ABD'nin etekleri altına saklanan terör örgütü PKK, Suriye sınırı boyunca petrol hatlarını ateşe verdi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:00
PKK'yı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu sardı

PKK'yı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu sardı



Türkiye'nin Suriye'de terör örgütüne yönelik yeni bir operasyonu için hazırlıklarını tamamlerken, örgütün bu ülkenin petrol kaynaklarını ateşe vermeye başladığı görüldü. Örgüt, Türkiye sınırına yakın Suriye'nin petrol boru hatlarını havaya uçurarak yangın çıkardı. Teröristler bu saldırıyla kazdığı mevzileri perdelemeye çalışırken, Şam'ın son dönemde Ankara ile temas kurduğu iddialarına göz dağı verme amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

SINIRDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR


ABD ile Türkiye'nin Suriye'de bir askeri operasyon öncesi sınırda müşterek hareket merkezi kurmaya başladığı sırada sınır bölgesinde terörist hareketi yoğunlaştı. Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine sınır olan Suriye’de, terör örgütü PKK ve PYD Fırat’ın doğusuna an meselesi olan operasyon öncesi provokasyonunu sürdürüyor. Türkiye’nin kararlı tutumunun ardından sınır boyunda hendek kazmayı sürdüren YPG sınır hattında bulunan ve işgal ettiği petrol hattında yangın çıkardı. İHA'nın haberine göre Fırat’ın doğusunda bulunan petrol sahalarının yüzde 70’i terör örgütü YPG işgalinde olurken terör örgütü kendisine ait olmayan sahaları da ateşe vermeye başladı. Geçtiğimiz aylarda da çiftçilerin tarlalarını ateşe veren terör örgütü YPG, harekat öncesi provokasyonu sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçesine sınır olan Suriye sınırında PKK ve YPG örgütü tarafından kazılan hendekler terör örgütü tarafından yakınında bulunan petrol hatlarının ateşe verilmesi ile görüntülendi.

Ateşe verilen petrol hattı Mardin Nusaybin yolundan görüntülendi.

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Son Dakika SuriyeSon Dakika HaberlerMardinKızıltepeNusaybin
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