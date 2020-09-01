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Plaj magandası yakalandı | Çöpleri plajdan denize atmıştı

Kuşadası'nda plajları kirleten, şemsiye ve şezlonglara zarar veren görüntülerde yer alan zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

01 Eylül 2020 Salı 00:25
Plaj magandası yakalandı | Çöpleri plajdan denize atmıştı

Plaj magandası yakalandı | Çöpleri plajdan denize atmıştı



Kuşadası'nda önceki okul bahçesindeki ağaçları ateşe veren magandanın, kadınlar Denizi bölgesindeki plajda yer alan şemsiye ve şezlongları kıran, plajda denize çöpleri atan görüntülerde kişi olduğu ortaya çıktı. Murat Küçükaslan adlı zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, görüntüleri izleyen vatandaşlar sosyal medyadan tepki yağdırdı.

Kuşadası’nda bir şahsın Kadınlar Denizi’nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atması büyük tepki çekti. Kameralara da yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, 41 yaşındaki Murat Küçükaslan isimli şahsı gözaltına alarak hakkında yasal işlem yaptı.

Şüphelinin iki gün önce Kuşadası'nda okul bahçesindeki ağaçları yaktığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Ömer Günel, sahillerde düzeni sağlamaya yönelik çalışmaları titizlikle yerine getirdiklerini belirterek “Kamu malına kasti olarak zarar veren kötü niyetli bu vandallarla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

KUŞADASI'NDA VANDALLAR BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Sevgi Plajı’nda bulunan lavabo, klozet ve soyunma kabinlerinin tahrip edilmesinin ardından bu kez de bir şahsın Kadınlar Denizi’nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar verdiği görüldü.

Elinde sopa bulunan ve plajda yer alan çöp kutularını da denize atan şahıs bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri şahsı gözaltına alarak hakkında yasal işlem yaptı.

"GÖRÜNTÜLEYEN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yaşanan vandallığa tepki gösteren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kamunun ortak kullanımında olan şemsiye, şezlong ve soyunma kabinlerine zarar vermenin halk düşmanlığı olduğunu söyledi. Kuşadası Belediyesi olarak pandemi sürecinde sahillerde temizliği, düzeni ve güvenliği sağlamak için titizlikle çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel “Daha önce de benzer olaylarla karşılaştık ve konunun takipçisi olduk. Bu son olayda da gördük ki birileri kasıtlı olarak şemsiye ve şezlonglara zarar veriyor, çöpleri denize atıyor. Bu kötü niyetli şahsı görüntüleyerek güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşımıza duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Bu vandallığa müsaade etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI GÜNEL BU SÖZLERLE İSYAN ETMİŞTİ

Kuşadası Belediye Başkanı sosyal medya hesabı Twitter'dan plaj magandası görüntülerini yayınlamış ve şu sözlerle isyanını dile getirmişti:

Anahtar Kelimeler:
Maganda
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