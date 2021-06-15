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Plaja inen helikopter için işletme sahibinden savunma

Marmaris'te tatil yapanların şaşkın bakışları arasında plaja inen helikopterin sahibi belli olurken, söz konusu işletmenin sahibinden sosyal medyada yürütülen eleştirilere cevap geldi.

15 Haziran 2021 Salı 23:03
Plaja inen helikopter için işletme sahibinden savunma

Plaja inen helikopter için işletme sahibinden savunma

Sosyal medyada yoğun eleştirilere neden olan Marmaris'te bir plaja helikopter inmesi tartışmaları devam ederken, işletme sahibinden ilk kez açıklama geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen 13 Haziran'da bir helikopterin kırsal Turunç Mahallesi Kumlubük mevkisindeki plaja inmesi ile ilgili görüntülere sosyal medyadan tepki gösterilirken, plajın bulunduğu alandaki işletme sahipleri ise önceden gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Apart otel ve restoran işletmecisi Hüseyin Oruk, "Bir tane toz bile kalkmadı. Ne şezlonglar devrildi ve şemsiyeler zarar gördü. Burası bizim işletme böyle tehlikeli bir durum olsa müdahale ederdik." dedi.

Plajdaki tatilciler, meraklı gözlerle helikopterin inişini izledi. Robinson R66 tipi helikopterin plaja inişi, bir tatilci tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyadan görüntüyü izleyenler, yaptıkları paylaşımda insanların bulunduğu plaja helikopterin inmesine tepki gösterdi.

Marmaris'e 42 kilometre mesafedeki Kumlübük mevkisindeki plaja sokağa çıkma kısıtlaması olduğu geçen 13 Haziran'da sivil bir helikopter iniş yaptı.

Konu ile ilgili inceleme başlatılırken helikopterin sahibi ve pilotunun bir teknoloji firmasının sahibi iş insanı Temel Akçay olduğu öğrenildi. Plajın bulunduğu alandaki işletmenin sahipleri ise yaptıkları açıklamada tüm önlemlerin alındığını, risk oluşturabilecek bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

Otel ve restoran işletmecisi Dursun Demirtaş da "Pazar günü plaj çok sakindi. Çünkü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kalabalık yoktu. Helikopterin inişi ve kalkışı bile çok sessiz oldu. İndiği yerde birkaç müşterimiz şezlongdaydı, kesinlikle rahatsız olmadılar. Misafirlerine ziyarete gelmişler. Burada böyle bir rahatsızlık olsa hemen müdahale eder, jandarmayı arardık. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Zaten plaj o gün çok boştu, hiçbir şekilde tehlike yoktu. Bu alanı helikopteri kullanan kişinin yardımcısı kontrol etmiş. Sosyal medya da yapılan yorumlar bizi çok üzdü" dedi.

Kumlubük'te apart otel ve restoran işletmeciliği yapan Hüseyin Oruk, "Daha önceden bir pilot gönderdiler ve kontroller yapıldı. Karşı acıdan görüntü çekildiği için sanki şezlongların arasına inmiş gibi gösterilmiş. Bir tane toz bile kalkmadı. Ne şezlonglar devrildi ve şemsiyeler zarar gördü. Burası bizim işletme böyle tehlikeli bir durum olsa müdahale ederdik. Çok kontrollü indi ve kalktı gitti. Misafirleri vardı bir saat kaldılar geri döndüler" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Plaja Inen HelikopterHelikopterTurizm
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