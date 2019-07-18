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Polis sadece 3 günde bin 323 alkollü magandayı yakaladı

Yollarda terör havası estiren magandalara yönelik sadece 3 günlük denetimlerde 6 binden fazla araç trafikten alınırken, bin 366 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Polis sadece 3 günde bin 323 alkollü magandayı yakaladı

Yollarda terör havası estiren magandalara yönelik sadece 3 günlük denetimlerde 6 binden fazla araç trafikten alınırken, bin 366 sürücünün ehliyetine el konuldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:05
Polis sadece 3 günde bin 323 alkollü magandayı yakaladı

Polis sadece 3 günde bin 323 alkollü magandayı yakaladı


Sadece üç günde içinde Türkiye genelinde yapılan trafik denetimlerinde, yollarda sürücülerin kabusu haline gelen alkollü magandaların sayısı bin 323 kişi olarak açıklandı. Denetimler sırasında uyuşturucu kullandığı tesbit edilenlerin sayısı ise 18 olarak açıklandı. Polis ekiplerinin üç günlük denetimleri sırasında trafikten men edilen araç sayısı ise 6 bin 592. 

Son Dakika Haberler, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen alkol denetimlerinde, 80 bin 44 otomobil sürücüsünün denetlendiğini ve 6 bin 592 otomobilin trafikten men edildiğini açıkladı.

EGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde eş zamanlı alkol denetimlerinin yapıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, 2019 yılı ilk 6 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kusuru ile kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,4’ünün alkol etkisi altında bulunduğu tespit edildi ve aynı dönemde gerçekleştirilen alkol denetimlerinde 3 milyon 145 bin 906 araç sürücüsü teste tabi tutuldu.

6 BİN 592 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Öte yandan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 13 ve 17 Temmuz 2019 tarihlerinde ülke genelinde “Alkol Etkisinde Araç Kullanımına” yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 80 bin 44 araç/sürücü denetlendi, bin 323 sürücünün alkol, 18 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi, 6 bin 592 araç trafikten men edildi, bin 366 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 7 bin 119 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.”

EGM’den yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:

“Türk Polis Teşkilatı olarak, sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimlerin ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız.”

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