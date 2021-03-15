Polis uyarmak için gitti | Güldüren davet

Salgına karşı vatandaşları sürekli uyaran kamu çalışanları ile yurttaşlar arasında gülümseten diyaloglar. Koronavirüs vaka haritasında kırmızı renkteki Amasya'da polisler evleri dolaşıp rastgele ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Vatandaşlardan önlem amacıyla misafir kabul etmemelerini istedi. 66 yaşındaki bir vatandaş polisleri çaya davet etti.

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri mahalle muhtarlarıyla birlikte evleri dolaşıp koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri hususunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulundu.

Polisler, salgının özellikle de ev ziyaretlerinde yayılma riskinin çok yüksek olduğu için bu süreçte misafir kabul etmemelerini istedi. 66 yaşındaki Nuri Sağlam kapıyı açan eşine uyarılarda bulunan polisleri görünce çay içmeye davet etti. Polisler ev ziyaretlerinin yol açacağı tehdidi anlattıkları misafirperver adama salgın sonrası ziyaret etme sözü verdi.