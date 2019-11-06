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Polise önce silah sonra kiremitlerle saldırdı

Polis ekiplerinin uyarısına rağmen durmayan şüpheli bir kişi önce silahla sonra da çıktığı çatıdan kiremitler fırlatarak saldırdı.

Polise önce silah sonra kiremitlerle saldırdı

Polis ekiplerinin uyarısına rağmen durmayan şüpheli bir kişi önce silahla sonra da çıktığı çatıdan kiremitler fırlatarak saldırdı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 03:33
Polise önce silah sonra kiremitlerle saldırdı


Polise önce silah sonra kiremitlerle saldırdı



Çok sayıda suçtan sabıkası bulunan şahıs, polis ekiplerine önce silahla ardından çıktığı çatıdan kiremitler fırlatarak saldırdı. Bursa'da, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Y.O., aracını terk edip, bir binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı. Bir süre sonra teslim olan Y.O.'nun yakınları olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilen Y.O.'nun, çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.


Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakasız bir otomobilinden şüphelendi. 
Polisin 'Dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü Y.O., durmayarak kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ve jandarma ekipleri, Y.O.'nun otomobilini terk edilmiş halde tarlaların arasında buldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, Y.O.'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

ÇATIYA ÇIKARAK POLİSLE ÇATIŞTI

Ekipler, Y.O.'nun Vakıf Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında olduğunu tespit ederek binanın çevresini sardı. Burada da polis ve jandarmaya teslim olmayan Y.O., tabancayla ekiplere ateş açtı. Polis ekipleri de havaya ateş ederek Y.O.'ya 'teslim ol' çağrısında bulundu. Bu sırada tabancasında mermisi biten Y.O., çatıdaki kiremitleri ekiplere fırlattı. 


AİLESİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan, haberi alan Y.O.'nun ailesi olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda teslim olmayan Y.O., polis ve jandarma ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Çatıda ekipler tarafından kelepçelenen Y.O., yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü. Y.O.'nun çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtildi.

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