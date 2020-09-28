Preveze Deniz Zaferi'ne coşkulu kutlama



Türk bahriyesinin dünya harp tarihine armağan ettiği en büyük zaferlerden biri olarak bilinen Preveze Deniz Zaferi 482. yıl dönümü görkemli törenlerle kutlanıyor. İstanbul'da yapılan kutlamalarda ışık ve ses gösterisi izleyenleri büyüledi.



İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi için özel bir gösteri hazırladı. Haliç'teki kutlamada, su perdesi üzerinde hologram gösterisine imza atıldı





İletişim Başkanlığı tarafından, Preveze Deniz Zaferi için özel bir gösteri hazırlandı. İstanbul'da Haliç'teki kutlamada, su perdesi üzerinde hologram gösterisine imza atıldı.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı Preveze Deniz Zaferimiz kutlu olsun" mesajını paylaştı.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu, İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te su perdesi üzerinde dev gösteri düzenlenerek kutlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

