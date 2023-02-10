Prof. Dr. Celal Şengör | Erdoğan depremde başarısız oldu

Celal Şengör'den Bild Gazetesi'ne çok önemli açıklamalar

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, 10 ilimizi yerle bir etti. Yaşanan deprem sebebiyle Türkiye'de 20 bine yakın yurttaşımızın yaşamını yitirdiği açıklanırken yaralı sayısı 74 bin 242 oldu.



Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre Profesör Doktor Celal Şengör, "1999'da Türkiye'de meydana gelen son büyük depremde resmi olarak 18.000 ölü vardı ama aslında 30.000'den fazlaydı. Peki Erdoğan ülkeyi böylesine büyük depremlere daha iyi hazırlamak için ne yaptı? Neredeyse hiçbir şey! Her ne kadar 2003-2014 yılları arasında başbakan ve o tarihten bu yana da cumhurbaşkanı olsa da" ifadesinde bulundu.

Şengör, Erdoğan'ın yaptığı büyük hataları sıraladı.



"DEPREME KARŞI ÇOK AZ KORUMA"

"Erdoğan, evlerin gelecekte depreme dayanıklı inşa edilmesini sağlamak için yıllarca yasa taslakları hazırlattı. Ancak yasalar nihayet yürürlüğe girdiğinde, bunlara uyulmasını sağlamak için neredeyse hiçbir şey yapmadı."

"ÇOK FAZLA YOLSUZLUK VAR"

"Erdoğan iktidara geldiğinden beri yolsuzluk büyük ölçüde arttı. Devletin depremden korunma önlemleri için kullandığı paranın büyük bir kısmı bazı devlet görevlilerinin cebine girdi."

" ELEŞTİRİ YETENEĞİ ÇOK AZ"

"Erdoğan, artık kimsenin bir şey söylemeye cesaret edemediği bir iklim yarattı. Kritik kamu görevlilerini transfer ettirdi veya işten attırdı. Hatta pazartesi günkü depremin ardından kendisini eleştiren vatandaşları 'şerefsizler' diye aşağıladı."

ŞENGÖR'DEN YENİ BİR DEPREM UYARISI

Şengör, İstanbul'da yeni bir deprem uyarısında bulunurken "Depremin büyüklüğü 7.8 maalesef. İstanbul'da da benzer bir deprem beklemek zorundayız. Önümüzdeki 30 yıl içinde burada 7'den daha büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 70 civarındadır" ifadesini kullandı.

"Böyle bir depremin İstanbul için ne gibi sonuçları olabilir" sorusuna Sengör, "Korkunç! Korkarım ki 50 bin ila 100 bin arasında ölü olacak. Çünkü şehirdeki binaların yüzde 60'ı kaçak olarak inşa edilmiştir ve bunların 8 bini muhtemelen bir depremde tamamen yıkılacaktır" cevabını verdi.

"100 KİLOMETRE UZAĞA"

Şengör, "Devlet, daha pahalı olsa bile, yeni evlerin depreme dayanıklı inşa edilmesini zorunlu hale getirmeli. Ve eğer bugün İstanbul'un merkezinde yaşıyorsanız, size taşınmanızı tavsiye ederim. Şehrin dışına çıkın, yaklaşık 100 kilometre uzağa" dedi.

"EN KÖTÜ SENARYO"

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) Jeofizik Enstitüsü'nden jeofizik mühendisi Andreas Schafer, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanacak ölü sayısı tahminine ilişkin "Deneysel hasar modellerine dayanan hızlı tahminler yaklaşık 67 bin ölüme işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

KIT'e göre, depremlerin 1900 yılından bu yana dünya genelinde meydana gelen en ölümcül 20 deprem arasında yer alması muhtemel. O tarihten bu yana meydana gelen en ölümcül 100 depremin 11'i Türkiye'de meydana geldi.

Üç levhanın birleşimi olan bölge için "Bu bölge jeolojik olarak çok istikrarsız" ifadesinde bulunan Schafer, benzer yıkıcılığa sahip son depremin 1114 yılında geldiğini belirtti.

Schafer, "Bu durum 900 yılı aşkın bir süre boyunca levha sınırlarında gerilimlerin oluşmasına yol açmış ve bu gerilimler artık boşalmıştır" dedi.