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Prof. Dr. Ercan açıkladı | Depeme karşı en güvenli şehirler

Son depremlerin vurduğu 10 il ve yüzlerce şehirde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, can kayıpları hızla yükseliyor. Vatandaşlar ise deprem riski olmayan şehirleri merak ediyor

07 Şubat 2023 Salı 21:13
Prof. Dr. Ercan açıkladı | Depeme karşı en güvenli şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı | Depeme karşı en güvenli şehirler


Türkiye iki büyük depremle sarsılırken, Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’da dün meydana gelen çifte depremin ardından en çok merak edilen soruyu yanıtladı.


Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinin Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin ve Antalya olduğunu ifade etti.

Ahmet Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.

Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı... Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"

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