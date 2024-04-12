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Prof. Dr. Ercan'dan bayram sevinci veren mesajlar

Türk Bilim İnsanı Yüksek Jeofizik Mühendisi Ahmet Ercan deprem korkusunu milyarlarca dolarlık sektöre çevirenlere inat vatandaşlara bayraklık mesajlar verdi

12 Nisan 2024 Cuma 11:42
Prof. Dr. Ercan'dan bayram sevinci veren mesajlar






Prof. Dr. Ercan'dan bayram sevinci veren mesajlar


Milyonlarca insanı deprem korkusuyla yıllardır kabus dolu günler yaşatanlara inat, bilimsel değerlendirmeleriyle halkı bilgilendirmeyi tercih eden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirler için vatandaşı ferahlatan açıklama geldi.

Deprem ile ilgili uyarılarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar” dedi.


Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Prof. Dr. Ercan İstanbul, Ankara ve İzmir’de uzun süre deprem beklenmediğini söyleyerek şunları ifade etti: 

“Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç.  Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi.”

Anahtar Kelimeler:
DepremBayramBayram Mesajı
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