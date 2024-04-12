Prof. Dr. Ercan'dan bayram sevinci veren mesajlar



Milyonlarca insanı deprem korkusuyla yıllardır kabus dolu günler yaşatanlara inat, bilimsel değerlendirmeleriyle halkı bilgilendirmeyi tercih eden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirler için vatandaşı ferahlatan açıklama geldi.

Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 11, 2024

Deprem ile ilgili uyarılarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar” dedi.

sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Ercan İstanbul, Ankara ve İzmir’de uzun süre deprem beklenmediğini söyleyerek şunları ifade etti:

“Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi.”