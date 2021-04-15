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Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan hayatını kaybetti

15 Nisan 2021 Perşembe 18:11
Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüse yenik düştü

Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüse yenik düştü


Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan hayatını kaybetti


Bir süre önce koronavirüse yakalanan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan hayatını kaybetti.

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.

Prof. Dr. Melih Aktan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

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Son Güncelleme: 15.04.2021 18:13
Anahtar Kelimeler:
Melih Aktan
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