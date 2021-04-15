Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüse yenik düştü
Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan hayatını kaybetti
Bir süre önce koronavirüse yakalanan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan hayatını kaybetti.
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.
Prof. Dr. Melih Aktan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.