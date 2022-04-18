Prof. Dr. Ortaylı | Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık



Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Sığınmacı dediğin bayramda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelmez. O zaman orada kal. Sığınmacıya insani yardım dışında bir şey yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ninler konusunda kontrolü elden kaçırdığını söyleyen, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Biz şarktan gelenler için mülteci statüsü vermiyoruz. Bunu size söyleyebiliyorum. Ben kendim mülteciyim çünkü. 1 yaşında mülteciydim, kimliğim yoktu, Türk vatandaşı olduk tabii. Çünkü kanun böyle söylüyor. Irki bağlantısı olanlar Türkler ancak komünist kökenli ülkelerden gelirlerse iltica etmiş sayılıyorlar. Dolayısıyla bazı şeyler var. Sığınmacı dediğin bir kere bayramda, seyranda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelmez. Almanya'ya sığınan adam sınırın dışına çıktığı zaman biter iş. Bizimkiler gidip geliyor böyle bir şey olmaz. O zaman orada kal. İkincisi sığınmacıya insani yardım dışında bir şey yapılamaz. Yani Türkiye'de bugün işi olmayan bir adamın birtakım sağlık sigortası hakları bile sınırlanırken sen bunu kalkıp da daimi olarak verirsen burada insanların huzuru kaçar bu çok açık bir şey. Hastanelerdeki yük artar. Bunların üzerinde düşünmemiz lazım."